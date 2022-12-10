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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralamaya hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 10:02, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 10:03
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve haberleşme alanında ürettiğimiz projeleri; 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Ulaştırma ve haberleşme alanındaki bu yatırımlarımızla 18 milyondan fazla vatandaşımıza iş imkanı sunduk. Ülkemizin üretimine 1 trilyon 139 milyar dolarlık katkıda bulunduk. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya katkımız 548,5 milyar dolara ulaştı. Yarım asırdan fazla ihmal edilen demiryollarında reform başlattık. Ülkemizi hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN, Gaziantep'te Gaziray başta olmak üzere, Bugüne kadar toplam 345,1 km kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin 'denizci ülke' kimliğini yeniden inşa ettiklerini kaydederek, "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hakimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralamaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Karaismailoğlşu, şöyle konuştu:

"19 Aralık 2021'de TÜRKSAT 5B'yi fırlattık. 6 ay içinde de hizmete aldık. 25 Aralık 2021'de Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasını milletimizin kullanımına sunduk. Bugüne kadar 2 milyon yolcumuz havalimanımızı kullandı. 29 Aralık 2021'de Erzurum'da 2 bin 272 m'lik Pirinkayalar Tüneli'ni açtık. 8 Ocak 2022'de Konya-Karaman Hızlı Tren hattını hizmete açtık. 180 bin vatandaşımız Hızlı Tren konforuyla seyahat etti. 5 Şubat 2022'de Zonguldak-Kilimli Yolu ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı tünellerini milletimizin hizmetine sunduk. Zonguldak Merkezinin en büyük projesiyle 40 dakikalık yol, 5 dakikaya indi. Şehiriçi trafiği nefes aldı. 25 Şubat 2022'de Kocaeli'yi Karadeniz'e daha güvenli, konforlu ve hızlı bağlayacak İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu'nun 11 km'lik kesimini hizmete açtık. Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıl dönümünde, 18 Mart'ta, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 km'lik Malkara Çanakkale Otoyolu'nu açtık. 25 Mart'ta Tokat Yeni Havalimanı'nı, 2 Nisan'da Malatya Çevre Yolu'nun 26 km'lik kesimini tamamlayıp trafiğe açtık."

2023 yılında yapacakları projelere değinen Karaismailoğlu, "Bitlis Çayı Viyadüğü'nü Denizli Honaz Tüneli'ni, Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunu, birilerinin bitirmek istemediği Başakşehir-Çam Sakura Metro Hattı'nı tamamlıyoruz. İstanbul'da 96 kilometre uzunluğundaki 6 metro hattında çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz. 2023'te ayrıca; Ankara da AKM-Gar-Kızılay Metro hattını, Tunceli Singeç Köprüsü'nü ve bağlantı yollarını Zigana Tüneli'ni, ayseri-Anafartalar Tramvay Hattı'nı, Çukurova Havalimanı'nı, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi dev projeleri milletimizin hizmetine sunacağız! Test sürüşlerini tamamladığımız, Milli Elektrikli Trenimizi raylarla buluşturacağız. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, Yerli Haberleşme Uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız" diye konuştu.

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