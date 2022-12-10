KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor

Kurumdan yapılan açıklamada, kamu kurumlarıyla kişiler arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması noktasında bir hak arama kurumu olan KDK'nin, başvurucuların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ettiği belirtildi.

Kişilerin, kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabildiği anımsatılan açıklamada, farklı konu başlıklarıyla yapılan başvuruların kısa sürede sonuçlandırıldığı bildirildi.

KDK'nin açıklamasında, sonuçlandırılan bazı başvurulara da yer verildi.

- Gürültü kirliliği sorunu çözüme kavuşturuldu

Devlet hastanesine komşu binada oturan bir kişi, hastane inşaatı yapılırken havalandırma sisteminin konutlara bakan tarafa konumlandırıldığı, bu nedenle günün 24 saati gürültüye maruz kaldıkları şikayetiyle KDK'ye başvuruda bulundu.

Başvurucu, evinde gürültü ölçümü yapılması ve hastanenin soğutma sisteminin taşınması isteminde bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından hastane yönetimince, iklimlendirme sistemleri yalıtımının iyileştirilmesi ve ses probleminin çözülmesi için gerekli çalışmalara başlandığı yönünde KDK'ye bildirimde bulunuldu.

- Taşımalı eğitim talebi çözüme kavuşturuldu

Evi ile okulu arasındaki mesafe nedeniyle çocuğunun taşımalı eğitimden faydalanmak zorunda olduğunu bildiren bir veli, yaşadıkları ilçenin milli eğitim müdürlüğü tarafından taleplerinin karşılanmaması üzerine KDK'ye başvurdu.

KDK'nin girişimleri sonrası ilgili kurum, gerekli düzenlemeleri yaparak öğrencinin taşımalı sistemle okula ulaşımını sağladı.

- İlçedeki yetersiz doktor sayısının artırılması istemi

Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir ilçede yaşayan kişi, ilçe hastanesindeki göz polikliniğinde sadece bir doktorun görev yapması ve randevu almada zorluklar yaşaması üzerine göz doktoru sayısının artırılması istemiyle KDK'ye başvurdu.

Sağlık Bakanlığı ile temasa geçen KDK, göz doktoru sayısının artırılması talebini bakanlığa iletti. Bakanlıkça, KDK'ye, açıktan atama kuralarına başvuracak uzman sayısına bağlı olarak doktor sayısının tamamlanacağı yönünde bilgi verildi.

- Mezuniyet bilgileri e-Okul sistemine işlendi

Lise mezuniyetine ilişkin bilgileri e-Okul sistemine işlenmeyen ve bu nedenle e-Devlet sisteminde mezuniyet bilgileri yer almayan bir kişi, Milli Eğitim Bakanlığına başvurmasına rağmen talebinin karşılanmaması üzerine konuyu KDK'ye taşıdı.

KDK'nin Bakanlıkla yaptığı görüşmelerin ardından kişinin mezuniyet bilgileri e-Okul'a işlendi.