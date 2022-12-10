Aile, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 12:20, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 12:21
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bütçenin 5. tur görüşmelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri ele alınacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız