Aile, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "ülkenin içinde bulunduğu güvensizlik, huzursuzluk, gerilim, keyfi idare anlayışı ve parti devletine savrulmanın sorumlusunun bugünkü ucube siyasi sistem olduğunu" öne sürdü.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerine söz aldı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanan partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün durumu hakkında bilgi alıp almadığını, aldıysa neden bir açıklama yapmadığını sordu.

Cesur, 6 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin "6 yaşında bir beden kaldırır mı bu zalimliği?" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın istismar iddialarıyla ilgili "Bu tür konular, çocuğun istismarı, kadına yönelik şiddet, siyaset üstü bir meselelerdir" açıklamasını yaptığını aktaran Cesur, "Bu açıklamanız eğer yanlış bir şekilde ağzınızdan çıkmadıysa, sadece bu açıklamanız bile o koltukta oturmanıza engel." görüşünü paylaştı.

Siyasetle değil kadına şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Cesur, "Bugün, burada yapacağınız konuşmanızda tüm kadınlara, kızlara 'Yanlış anlaşıldım, bu siyasetin konusudur, biz bunu çözeceğiz.' deyin." ifadelerini kullandı.

- "Engelli kotası artırılmalı"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, AK Parti hükümetlerinde "yoksulluğun ülkenin kaderi olduğunu" öne sürdü.

Kabukcuoğlu, "Ailelerin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula aç giden çocuklar, bebeklerine mama, süt parası bulamayan anneler her zaman Aile Bakanlığının konusu olabilir ancak toplumun yüzde 40'ı Aile Bakanlığının konusu oluyorsa ülkede bir sorun bir gariplik var demektir." yorumunu yaptı.

Devletin engelliler için her türlü rehabilitasyon imkanını hazırlaması gerektiğini vurgulayan Kabukcuoğlu, engellilere tanınan yüzde 4 kotanın yetersiz olduğunu, bunun yüzde 50 kadar artırılması gerektiğini söyledi.

- "Devlet olma vasfının gereklerini yerine getirmenizi tavsiye ediyorum"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "kurumsal yapıda çürüme, yönetim usullerinden uzaklaşma, teşkilatlarda partizan ve dar kadrolaşma"nın doğrudan doğruya yönetim sisteminden kaynaklı zafiyetlerin sonucu olduğunu iddia ederek "Memleketimizin içinde bulunduğu güvensizlik, huzursuzluk, gerilim, keyfi idare anlayışı ve parti devletine savrulmanın sorumlusu bugünkü ucube siyasi sistemdir" görüşünü öne sürdü.

İçişleri Bakanlığının Türk milletinin menfaatleri ve Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere önemli sorunlarla ilgilenmesini temenni ettiklerini kaydeden Dervişoğlu, "Bu son derece önemlidir çünkü bir İçişleri Bakanı gerçekten kamil bir akla sahipse, parti mensubu olmanın ötesinde devlet adamı olmayı da başarabilmişse gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünür." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen yıl Meclis'te yaptığı bir konuşmada "Biz devletiz." dediğini hatırlatan Dervişoğlu, "Bana 'Kamil akla sahip olan devlet adamı kimdir?' diye sorsalar 'Kendisini devlet zannetme hezeyanına kaptırmayandır.' derim. Son defa İçişleri Bakanı olarak katıldığınız bütçe görüşmelerinde, gelin, planlanmış sinir harbini ve bilinçli kutuplaştırma metotlarını bir tarafa bırakın; ülkemiz dünya uyuşturucu baronlarının ve mafya babalarının cirit attığı ve infazların gerçekleştirildiği bir memleket haline nasıl getirildi, onu konuşalım." değerlendirmesinde bulundu. Dervişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 yaşında bir kız çocuğuna yönelik kamuoyuna yansıyan, her türlü insani ve ahlaki değerin hiçe sayıldığı vahim olayların detayları göstermiştir ki maalesef bazı kamu görevlileri de geçmişte bu çirkin olayların üzerinin örtülmesi için çaba sarf etmiştir. Vakıf adı altında kirli ve karanlık ellerin evlatlarımızın namusuna ve istikbaline el uzatmasını engelleyemeyen devlet, devlet değildir. 'Biz devletiz' diye ortalıkta gezmek yerine ilk önce devlet olma vasfının gereklerini yerine getirmenizi tavsiye ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri üzerine söz alan İYİ Parti milletvekilleri, konuşmalarında, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada yaralanmasına ilişkin, "Hiçbir ahlaksız yumruk, bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayırmayacaktır." dedi.

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışması

İYİ Partili milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için kullandığı "ucube sistem" ifadesine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Milletimizin onay verdiği bir sisteme 'ucube sistem' demek millete saygısızlıktır, hakarettir. Asıl ucube sistem, 105 turda cumhurbaşkanını seçemeyen ve darbeye yol açan parlamenter sistemdir. Asıl ucube sistem, darbeler üreten, muhtıralar, krizler, Güneş Motelleri üreten sistemdir."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 1982 Anayasası'nın halk tarafından kabul ettiğini hatırlatarak "Hiçbir fark yoktu. O zaman tankların, silahların gölgesi vardı, bu sistemin kabul edildiği 2017 Anayasa Referandumu da OHAL şartlarında yapıldı." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de "totaliter, otoriter bir rejimin iş başında" olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin OHAL döneminde yürürlüğe konduğunu söyledi.

- "Akşam söyleyeceklerimi dinlemenizi tavsiye ediyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi. Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum." dedi.

Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, "Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.