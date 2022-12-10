Hakkari'de kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Yüksekova ilçesinde kaçak 1690 botoks malzemesi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 18:34, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 18:36
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede dün operasyon düzenleyen ekipler, faturasız, irsaliyesiz, etiketsiz 1690 botoks malzemesi ele geçirdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız