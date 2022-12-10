Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 18:36, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 18:38
Dün ilçenin kırsal Kazancı Mahallesi'nde traktörüyle tarladan dönen H.U, 4 yaşındaki oğlu N.U'ya çarptı.
Baba, özel araçla oğlunu Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız