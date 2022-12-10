Erdoğam: Teknofest gençleri gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tek vaadinin Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmek olduğunu belirterek, "Bunların bildiği IMF'den para alacaklarmış. Biz ne yaptık IMF ile bütün ipleri kopardık, 'paranı al çek git' dedik. Ama bu millet, ipini IMF'nin eline verenlere prim de vermez, siyasette de yer vermez" dedi.

"Pek çok alanda yakaladığımız başarıya dost düşman herkes gıpta ile bakıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz ipini IMF'nin eline verenlere prim vermez

Türkiye teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil aynı zamanda tasarlayan, üreten, ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda yakaladığımız başarıyı dost düşman herkes kabul ediyor, hatta gıpta ile bakıyor.

"Ülke ülke dolaşmak yerine ülkedeki araştırma merkezlerini, teknoparkları ziyaret etsin"

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti. CHP'nin başındaki zata Teknofest'e yaptığı kısa süreli ziyaret yeterli olmamış. Ülke ülke dolaşmak yerine, yanına ithal danışmanlarını da alarak, ülkedeki araştırma merkezlerini, teknoparkları ziyaret etsin. Togg'u ziyaret etmek istediğini başkanına söylüyor. Bakan gelecekse gelmem demiş. Danışıklı dövüşten yana. Togg'un birinci derece sorumlusu kimdir? Sanayi ve Teknoloji Bakanıdır. İthal elemanlarının beyni ne kadar çalışıyor orada görsünler.