Aydın'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildi. Trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 21:30, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 21:32
Donduran Mahallesi'nde zeytin işçilerini taşıyan Muzaffer Gündoğdu'nun kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürücünün eşi Hatice Gündoğdu hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız