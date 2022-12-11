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Bir milli savunma hikayesi: ABD vermedi 36 ayda biz yaptık

Türkiye insansız savaş uçağı, Milli Muharip Uçak ve MİLGEM projeleriyle dünya gündemine otururken, bu projeleri engelleme girişimlerini de bir bir aştı. Bunun son örneği, yerli ve milli savaş gemilerine entegre edilecek füze fırlatma sistemi oldu. ABD, MK41 VLS sistemini "ihraç kısıtlaması" ile vermek istemeyince düğmeye basıldı. Sistem dışarıdan 30 ayda alınabilirken, ROKETSAN 36 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp kullanıma hazır hale getirdi. MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi ilk testlerden başarıyla geçti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 07:16, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 07:28
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Bir milli savunma hikayesi: ABD vermedi 36 ayda biz yaptık

Geçen hafta test görüntüleri paylaşılan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) altından milli savunma hamlesinin özeti gibi bir başarı hikayesi çıktı. Alınan bilgiye göre Türkiye hem kendisi için ürettiği hem de Ukrayna, Pakistan gibi ülkelere ihraç ettiği I sınıfı fırkateynlerde kullanılmak üzere ABD üretimi MK-41 VLS dikey atım sistemleri satın almak istedi. Ancak ABD, ürüne ihraç lisansı vermeyi reddetti. Yeni sistemin kullanılacağı fırkateynlerin ihraç edilmesine engel koydu.

DIŞARIDAN TEMİNİ 30 AY

Bu gelişme üzerine alternatif arayışına geçildi. Başka ülkelerden muadil sistemin temininin en az 24-30 ay arasında zaman alacağı anlaşılınca sistemin yerli imkanlarla üretilmesi için çalışma başlatıldı. 2020 yılı Mayıs ayında start veren ROKETSAN, TSK'nın ihtiyaçları ile ilgili analiz çalışmalarını yıl içerisinde tamamladı. 2021 yılının Aralık ayında da hazırlanan tasarıma son rötuşları yapılarak prototipleme sürecine geçildi. Başka ülkelerden temin için bile 30 ay gibi bir süre gerekirken, ROKETSAN tasarım, geliştirme ve doğrulama süreçleri dahil 36 ay gibi bir sürede MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) adı verilen projeyi tamamladı. 28 Kasım 2022'de ilk prototip ile Aksaray'da test gerçekleştirildi. Proje, testi başarıyla geçti.

2023'TE ENVANTERDE

Şimdi sıra, MİDLAS'ın I sınıfı fırkateynlere monte edilmesine geldi. MİDLAS 2023'ün ilk çeyreğinde I sınıfı fırkateyne entegre edilecek. Bundan sonraki süreçte geminin radar, veri bağı ve savaş yönetim sistemi ile MİDLAS'ın entegrasyonu sağlanacak. Bu testlerin ardından MİDLAS 2023 yılında envantere girecek. Böylece Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında milli lançer ile milli hava savunma füzesi fırlatma yeteneğine kavuşmuş olacak.

Milli mühimmat kullanılacak

MİDLAS ile birlikte Türkiye, lançer üreten sayılı ülkelerden birisi olacak. Sistem 8 hücreden oluşacak ve her hücreden birbirinden farklı mühimmatlar atılabilecek. Sistemde ilk etapta HİSAR-D RF füzeleri kullanılacak, ilerleyen dönemde ise Atmaca, Siper Blok1 ve diğer milli mühimmatların MİDLAS'a entegrasyonu sağlanacak. Sistemin üs/liman korunması için karada konuşlu versiyonları üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Burak Doğan

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