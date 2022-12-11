AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette taraflar, rakam telaffuz etmeye başladı. AK Parti'de de bu rakamın 8 bin liranın üzerinde belirlenmesi beklentisi var.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 07:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 07:46
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu. Muhalefet tarafından yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, Ak Parti kulislerinde bu rakam gerçekçi bulunmuyor.
2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitinde tarafların çalışmaları sürerken, Ak Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var.
Ak Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız