İzmir'de ilkokulda çıkan yangın hasara neden oldu
İzmir'in Konak ilçesinde ilkokulda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 08:54, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 09:04
Murat Reis Mahallesi'ndeki 2 katlı Necatibey İlkokulunun giriş katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.
İlk inceleme sonucunda, yangının mutfak kısmındaki elektrik panosundan çıktığının değerlendirildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız