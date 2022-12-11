3 ilde 'limit operasyonu': Şüpheliler ATM kamerasına yakalandı

Diyarbakır Adliyesi Yasadışı Bahis Suçları Soruşturma Bürosu ve Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Limitsiz kazanç" vaadiyle 17 ayrı eylemi tespit edilen şüpheliler, 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Diyarbakır polisi 2 aylık teknik takip ve dinleme sonucu vekaleten bahis ile instagram üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı oluşturarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasadışı bahis oynadı. "Ponzi" tuzağı ile Charles Ponzi'nin sistemini uyarladıkları "Çiftlik bank" sistemiyle önce para kazandırdılar, sonra güven kazandılar ve hemen ardından kaybettirdikleri ortaya çıktı.

Türbülans hesaplar ile haksız kazançlar farklı hesaplara yatırılıyor ve farklı hesaplara havale edilerek türbülans yöntemi adı verdikleri yöntemle izi kaybettiren "Para türbülansa girdi" ifadesi dikkat çeken 8 şüpheli, ATM kamerasına yakalandı. Parayı farklı kişiler farklı ATM'lerde farklı hesaplardan çekerken görüntülenen zanlılar, Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyon ile "Alo Bahis Çetesi" çökertildi.

Yapılan aramalarda cep telefonları, bilgisayar, harddiskler, sim kartlar ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır'a getirilerek 4 günlük gözaltı süresi sonrasında adliyeye sevk edilecekleri ve "örgütlü şekilde nitelikli bilişim dolandırıcılığı" suçundan mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.