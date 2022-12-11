Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
EYT düzenlemesinde gözler Beştepe'ye çevrildi. Yarın yapılacak kabine toplantısında, EYT düzenlemesinin de masada olması bekleniyor. Asgari ücret zam pazarlığında gelinen durum da toplantıda ele alınacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 13:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 13:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.
EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.
Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız