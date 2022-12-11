Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak

Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
İstanbul'a fırtına uyarısı!
İstanbul'a fırtına uyarısı!
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
NVİ Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
NVİ Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Muğla'da rüşvet operasyonu: 5'i memur 9 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gelecek yıl yatırım bütçesinin yaklaşık 3'te 2'sini hızlı ve konvansiyonel demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu için harcayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 14:06, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 14:08
Yazdır
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak

Bakanlığın sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı olan demir yollarının artan önemine istinaden, özellikle hızlı tren işletmeciliğine yönelik yatırımları gelecek yıl da devam edecek.

Demir yolu yatırımları kapsamında, planlanan hızlı ve konvansiyonel demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yolların, araç filosunun, gar ve istasyonların modernizasyonu, araç yaşı ortalamasının düşürülmesi, elektrikli ve hibrit araç sayılarının artırılması sağlanacak.

Bakanlığın yatırım gerçekleşmelerinde demir yolu sektörünün 2013 yılındaki payı yüzde 33 iken bu oran Eylül 2022'de yıllık yüzde 52'ye ulaştı. 2023 yılı yatırımlarında demir yolu sektör payının yüzde 64 olması hedefleniyor.

Hızlı tren hatlarının artırılmasına paralel olarak elektrikli tren setleri ve hızlı tren setlerinin üretimine ağırlık verilecek, çevreye duyarlı ve emisyon azaltıcı projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

- Ankara-Sivas YHT'de yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağlandı

Bu kapsamda, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'ndaki çalışmalar devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın bütçe görüşmelerinde hattın altyapı çalışmalarında yüzde 99,67 fiziki ilerleme sağlandığını belirtmişti. 393 kilometre uzunluğunda ve 27,4 milyar lira tutarındaki hızlı tren hattında sinyalizasyon yazılım, test ve devreye alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje, 2023 yılı nisan ayında tamamlandığında seyahat süresinin 12 saatten 2 saate düşmesi hedefleniyor.

Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin ise mevcut altyapı yapım çalışmaları TCDD Genel Müdürlüğünce devam ederken, bu yılın şubat ayında yer teslimi yapıldı, eylül ayında da Banaz-Salihli-Menemen ve Polatlı-Banaz kesimleri için kontrollük, danışmanlık ve müşavirlik ihaleleri için ön yeterlilik teklifleri toplandı. Değerlendirme süreci devam eden proje, Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak, ulusal demir yolu ağının entegrasyonuna da katkı sunacak. Ankara-İzmir Hızlı Demir Yolu Hattı'nın 2025 yılında tamamlanması, mevcut durumda 14 saat olan Ankara-İzmir arası 824 kilometrelik mesafenin 3,5 saate inmesi planlanıyor.

Bir ucu Avrupa'ya uzanan 229 kilometre uzunluğunda ve 20,5 milyar lira tutarındaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule (153 kilometre) kesimi için de yapım çalışmaları sürerken, hatta ilişkin kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri için yeniden ihale gerçekleştirilecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesimi ile Karaman Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın 2024 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Konya, Karaman ve Kayseri'den gelen yüklerin Mersin Limanı'na daha hızlı aktarılması amacıyla planlanan toplam 419 kilometrelik hızlı tren projesinin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimi 8 Ocak'ta hızlı tren işletmeciliğine açıldı. 241 kilometre güzergah uzunluğuna sahip Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla kesiminde altyapı, üstyapı işleri ise devam ediyor.

Adana-Mersin arasındaki 3. ve 4. hat kalan altyapı işleri ile Adana-Mersin arası 1. ve 2. hattın rehabilitasyonu ile Çukurova Havalimanı bağlantısı dahil olmak üzere Mersin Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapımı işleri ihalesiyle ilgili firma ile sözleşme imzalanarak, mart ayında yer teslimi yapıldı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

242 kilometre uzunluğundaki Sivas-Erzincan Demir Yolu Hattı'nın yapımı da 2 kesim halinde sürdürülüyor. Bu kapsamda, 74 kilometrelik birinci kesim (Sivas-Zara) sözleşmesi yapılırken inşaat çalışmaları devam ediyor. 168 kilometrelik Zara-Erzincan kesimin projeleri de hazırlandı.

- Bursa-Gölbaşı-Yenişehir Hızlı Tren Hattı'nda inşaat çalışmaları sürüyor

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak 201 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının Bursa-Gölbaşı-Yenişehir (56 kilometre) kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam ederken, 95 kilometrelik Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimi altyapı işleriyle üstyapı ve EST yapım işlerinin ihalesi gerçekleştirildi, sözleşme imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1,1 avro bedelinde kredi efektif hale getirilirken, geçen yıl kasım ayında yer teslimi yapılarak işe başlandı. Hatta ilişkin Eylül 2022 tarihinde Müşavirlik ve Danışmanlık ihalesi ve Proje Uygulama Birimi (PUB) ihalesi için ön yeterlilik teklifleri toplandı, değerlendirme süreci devam ediyor. Hattın 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Gebze - Sabiha Gökçen - Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı- (Çatalca Bağlantısı dahil) Hızlı Demir Yolu Projesi kapsamında da 120 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının maliyeti 4 milyar avro olarak belirlenirken, Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı ve Çatalca kesimindeki proje çalışmaları tamamlandı. Proje Altyapı Genel Müdürlüğünce dış finansman sağlanarak yapılacak proje için Hazine ve Maliye Bakanlığından dış finansmanlı ihale yetkisi alındı, ihale hazırlıkları devam ediyor.

Ayrıca 142 kilometre uzunluğuna sahip Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi için de 10,1 milyar liralık proje tutarı belirlendi. Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen ihale sonrası proje sözleşmesi bu yılın başında imzalandı.

Bunlarla birlikte 192 kilometrelik Aksaray - Ulukışla - Yenice Hızlı Tren Hattı Projesi'nin ihalesi de geçen yıl yapılarak sözleşmesi imzalanmıştı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri Genel Kurulda
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri Genel Kurulda
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok

Bu Habere Tepkiniz

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı