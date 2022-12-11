Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2022 14:55, Son Güncelleme : 11 Aralık 2022 14:57
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!" denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız