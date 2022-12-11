Marmaris'te bir evde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitti.

Ev sahibi 74 yaşındaki H.A'nın ekiplere, evde 14-15 hayvan bulunduğunu ve ikametine girmelerine izin vermeyeceğini söylemesi üzerine, savcılıktan arama kararı çıkartıldı.

Kararı göstererek eve giren ekipler, içeride bazıları tehlikeli cins çok sayıda köpek olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekibi, hayvanları barınağa götürdü.



Yapılan aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsüne rastlanılması üzerine ev sahibi H.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Hayvanların ölüm sebebinin tespiti için veteriner hekim bilirkişi olarak görevlendirildi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, içerisi ve bahçesi atıklarla dolu evde temizlik çalışması başlattı. Belediye işçileri, evden yayılan kötü koku nedeniyle çalışma yaparken zorlandı.



"Evin içindeki görüntüler yüreklerimizi parçaladı"

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Onur, yaptığı açıklamada, bir evin balkonunda poşetlerde bekletilmiş birçok hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese gittiklerini söyledi.

Gözaltına alınan kişinin hayvanlara eziyet etmekten yargılanacağını umduklarını belirten Onur, şunları ifade etti:

"Ne yazık ki gördüklerimiz hiçbir vicdanlı insanın kabul edebileceği şartlar değildi. Evin içindeki görüntüler yüreklerimizi parçaladı. Tam bir çöp ev, hayvanlar dar alanlara hapsedilmiş, kendi pislikleri içinde yiyip içmeye ve yaşamaya mecbur edilmiş. Bu saate kadar canla başla uğraşıp tüm hayvanları o ortamdan çıkaran, emeği geçen tüm ekiplere minnettarız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Onur, bundan sonraki süreçte hasta olan hayvanların tedaviye alınacağını, sağlıklı olanların ise kısır değillerse kısırlaştırılıp sahiplendirileceğini söyledi.