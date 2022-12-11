'Sendikal Mücadele Alanı Daha İstikrarlı Hale Gelecek'

Durmuş, kanun teklifiyle hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olanlara Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek olmasının sendikalılığı değerli hale getireceğini belirtti.

"Tabeladan İbaret Sendikalar Kurulamayacak"

Bu adım ile sendikal mücadele alanının istikrara kavuşacağını ve sendikalara üye olanların daha çok kazanacağını söyleyen Durmuş, "Sendika kurmak için bile en az 7 kişinin bir araya gelmesi gerekiyorken, şu anda 2-3 üyesi olan onlarca sendika var. Kuruluşta şart olan 7 üye sayısını bile koruyamayan onlarca sendika mevcut. Kağıt üstünde yıllardır varlıklarını koruyorlar. Sağlık ve sosyal hizmet alanında bu durumda yaklaşık 40 sendika var. 11 hizmet kolunda 2022 Mayıs rakamlarına göre 230 civarında sendika var ki bu rakam Mayıs'tan sonra kurulanlarla 300'e ulaşmış durumda. Yıllardır bunun sağlıklı bir tablo olmadığını söylüyoruz. Nihayet siyasi irade, bu olumsuzluğa neşter vurma aşamasına geldi. Yapılacak düzenlemeyle eskiden olduğu gibi tabeladan ibaret sendikalar kurulamayacak. Hiç kimse de sendikasının tabela düzeyinde kalmasını istemeyecek. Sendikal rekabet artacak. Neticede sendikal yapılar ve sendikal mücadele istikrarlı bir zemine kavuşmuş olacak" dedi.



Durmuş, yıllardan beri sendikal mücadelenin kurumsallaşmayı zorunlu kıldığını ancak geçmişte istikrarı sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmadığı için tabela düzeyinin ötesine geçmeyen sendikalar kurulduğunu kaydetti. Durmuş, bu durumun toplum nezdinde ve çalışanlar nezdinde sendikal mücadelenin itibar kaybı anlamına geldiğini dile getirdi.

Düzenlemede 2022 Mayıs ayı üye sayılarının baz alınacağını kaydeden Durmuş, "Bu düzenleme ile sendikal hakların suistimal edilmesi engellenmiş olacak. Daha nitelikli bir sendikal kimlik ve mücadele zemini oluşmasına imkan sağlanmış olacak" diye konuştu.