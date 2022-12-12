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12 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

12 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 00:01, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 00:02
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12 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen top mermisi figürlerinin yerleştirildiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Çanakkale/09.00)

2- Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/13.10)

4- Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Türkiye-ABD İş Zirvesi", Hilton İstanbul'da yapılacak.

(İstanbul/10.00

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile dış ticaret ve inşaat maliyet endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2022" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta, Pendikspor-Sakaryaspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

3- Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu'nun rövanş mücadelesinde 2 maç yapılacak.

4- Türkiye'nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.30)

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