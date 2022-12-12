Togg Meclis'te: 60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

Türkiye'nin otomobili Togg, Meclis'e park etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine Togg ile geldi. Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti. Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı.

60 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum" ifadelerini kullandı. Varank, şunları kaydetti: "Meclis'imize Togg'la, Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi."

BU GURURU HERKES GÖRSÜN

"Biz de bugün Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar, 'Madem Togg var niye onla gelmedin' diye. Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik."

CHP'LİLERE HAMBURGER GÖNDERMESİ

Bakan Varank bütçe sunum konuşmasında kürsüden TÜBİTAK BİLGEM'de üretilen lazer dedektör sinyal çipini göstererek, "Biz çip üretebiliyoruz. Bu çipin kilogram başına ihracat değeri 388 bin dolar. Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji öne çıktı? Onun da fotoğrafı var -hamburger fotoğrafını göstererek- İşte hamburger teknolojisi" dedi. Bu sözler üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Gerilimin artması üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi.

Göreni gülümsetiyor

Ankara sokaklarındaki yolculuğu da anlatan Varank, "Taksicilerimiz vardı; korna çaldılar, el salladılar. Gören herkes gülümsüyor, demek ki doğru bir iş yapıyoruz" dedi.

Gurur duyduk

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Togg'un açılışına gittiğini ancak araca ilk kez bindiğini belirterek, "Gurur duyduk" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok mutlu olduğunu, tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirdi. "Ağlamak istiyorum" diyen Akçay, 61 yıl önceki burukluğun büyük bir özlem ve hasrete dönüştüğünü söyledi. Daha sonra otomobili incelemek için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Devrim arabasının önünü kesenler, onların torunları, Togg'un önünü kesemeyecekler" diye konuştu.

Uğur Duyan