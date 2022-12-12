Togg Meclis'te: 60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
%0,98 Faiz oranı ile 15.000 TL kredi fırsatı
%0,98 Faiz oranı ile 15.000 TL kredi fırsatı
Sponsorlu İçerik
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Meclis'te özür tartışması
Meclis'te özür tartışması
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
AK Parti'nin asgari ücret beklentisi 8 bin TL'nin üstü
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Bakan Koca: İlaç sorununun farkındayız, en kısa sürede çözeceğiz
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Türk-İş Başkanı : Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
Erdoğan: Biz ithal danışmanlarla yürümedik
İstanbul'a fırtına uyarısı!
İstanbul'a fırtına uyarısı!
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
NVİ Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
NVİ Genel Müdürlüğünden pasaport randevularına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor: Şef'ler gündemde
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg Meclis'te: 60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilk kez TBMM'de. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Meclis'e kırmızı renkli 'Anadolu' tipi Togg ile geldi. Otomobili Şeref Kapısı önüne park eden Varank, "60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Biz de Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 08:03, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 08:05
Yazdır
Togg Meclis'te: 60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü

Türkiye'nin otomobili Togg, Meclis'e park etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe görüşmelerine Togg ile geldi. Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti. Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı.

60 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum" ifadelerini kullandı. Varank, şunları kaydetti: "Meclis'imize Togg'la, Türkiye'nin gurur projesiyle geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi."

BU GURURU HERKES GÖRSÜN

"Biz de bugün Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar, 'Madem Togg var niye onla gelmedin' diye. Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik."

CHP'LİLERE HAMBURGER GÖNDERMESİ

  • Bakan Varank bütçe sunum konuşmasında kürsüden TÜBİTAK BİLGEM'de üretilen lazer dedektör sinyal çipini göstererek, "Biz çip üretebiliyoruz. Bu çipin kilogram başına ihracat değeri 388 bin dolar. Kılıçdaroğlu'nun gezisinden hangi teknoloji öne çıktı? Onun da fotoğrafı var -hamburger fotoğrafını göstererek- İşte hamburger teknolojisi" dedi. Bu sözler üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Gerilimin artması üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi.

Göreni gülümsetiyor

Ankara sokaklarındaki yolculuğu da anlatan Varank, "Taksicilerimiz vardı; korna çaldılar, el salladılar. Gören herkes gülümsüyor, demek ki doğru bir iş yapıyoruz" dedi.

Gurur duyduk

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Togg'un açılışına gittiğini ancak araca ilk kez bindiğini belirterek, "Gurur duyduk" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok mutlu olduğunu, tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirdi. "Ağlamak istiyorum" diyen Akçay, 61 yıl önceki burukluğun büyük bir özlem ve hasrete dönüştüğünü söyledi. Daha sonra otomobili incelemek için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Devrim arabasının önünü kesenler, onların torunları, Togg'un önünü kesemeyecekler" diye konuştu.

Uğur Duyan

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İndirim için neyi bekliyorsunuz: Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü
İndirim için neyi bekliyorsunuz: Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri Genel Kurulda
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri Genel Kurulda
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı

DSÖ'den süper bakteri uyarısı