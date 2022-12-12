Dünya Bankası Ekonomisti Sibel Kulaksız: Dünya darda, Türkiye karda

Covid-19 sürecinde patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ölçekte gıda ve enerji krizine de zemin hazırladı. Avrupa bir anda enerji sıkıntısıyla baş başa kaldı. Doğalgaza bağlı üretimİNde ve ekonomisinde durgunluk sinyalleri baş gösterdi. Türkiye, küresel ekonomi, büyüme rakamları, yeşil dönüşüm ve reel ekonomiyi konuştuğumuz Dünya Bankası Washington DC Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, Dünya Bankası'nda yaptıkları analizlerde küresel ekonomide ciddi yavaşlama olduğuna işaret ederek "Ancak bu, Türkiye için bu geçerli değil.

İlk yarıda yüzde 5'den fazla büyüdü, 2023'de de büyüme hızının en az yüzde 5 olacağı öngörülüyor ki bu muazzam bir gelişme. Çünkü önümüzdeki yıl Avrupa ekonomilerinde daralma, yani resesyon bekleniyor. Böyle bir ortamda Türkiye iyi b ...

HAMİDE HANGÜL