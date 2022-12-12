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Sanayi ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Muhalefet her partiye yakışmaz ama CHP'ye yakışıyor. Hakikaten iyi bir muhalefet yapıyorlar. 2023'te de aynı şekilde muhalefetlerine devam edeceklerini inanıyorum

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 09:20, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 09:28
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Sanayi ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhalefet her partiye yakışmaz ama CHP'ye yakışıyor. Hakikaten iyi bir muhalefet yapıyorlar. 2023'te de aynı şekilde muhalefetlerine devam edeceklerini inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.

Bütçe üzerindeki görüşmeler sırasında, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "hırçın tavırlar" sergilediğini, bunu da tükenmişliğin bir tezahürü olarak yorumladığını söyledi.

AK Parti hükümetinin "Türkiye ekonomi modeli" adı altında ortaya koyduğu modelin Türkiye'yi yangın yerine çevirdiğini ileri süren Usta, "Millet yoksullaştı, fakirleşti. 'Cari fazla vereceğiz' dedikleri bir dönemde Türkiye tarihinin en yüksek cari açığı veriliyor. Bu kadar öngörüsüz, bu kadar başarısız olunamaz. Türkiye'nin bütün ekonomik dengeleri bozuldu." dedi.

- "Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize aittir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen politikalarla 100. yıl hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin yüksek teknolojinin ve savunma sanayinin gelecek vizyonunu şekillendirmede büyük başarı gösterdiğini vurgulayan Akçay, "Bugün 170'ten fazla ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç ediyoruz. Türkiye dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'lerle bilimin ve Türk gençliğinin cazibe merkezi olmuştur." dedi.

Akçay, Türkiye'nin ilk milli otomobili Devrim'in üretiminin akamete uğramasının milletin gönlünde hüzne neden olduğunu, aradan geçen 61 yılın sonunda yerli otomobil Togg'un üretim bandından büyük coşku ile indirildiğini söyledi.

Togg'un, Türkiye'deki üretim altyapısı ve Türk mühendislerin kabiliyetlerinin hangi aşamaya geldiğini gösterdiğinin altını çizen Akçay, "Togg'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize aittir. Togg, akıllı bir otomobilden daha fazlası, mobilite ekosisteminin parçası olan yeni nesil akıllı bir cihazdır. Aziz milletimiz bu teknoloji harikası aracı bir an önce yollarda görmek için sabırsızlanmaktadır."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tarım alanlarının tahribi ile sanayi alanının gelişmesi arasında bir paralellik ve bir denge olması gerektiğini düşündüklerini, sanayi gelişimi konuşulurken tarım alanlarının tahribatından hiç söz edilmediğini söyledi.

Dünya yapay zeka ile sanayi devrimini gerçekleştirirken Türkiye'nin, Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ilkel dönemin sanayi anlayışıyla ayakta kalmaya çalıştığını öne süren Beştaş, "Türk sanayisi ucuz iş gücüyle ayakta kalmaya çalışıyor. Üniversiteler özerkliğini ve özgürlüğünü kaybetti, liyakatsiz bir yapıya büründü. Sanayide yapay zekayı üretecek beyinler maalesef göç ediyorlar." dedi.

- "Biz yol üstünde bir yer bilmediğimizden hamburgerci de hamburger yeriz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımında yapılan kutuplaştırmanın son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

"Alman üretimi BWM, Hıristiyan demokratların başarısı, sosyal demokratların hezimeti; İtalyan Ferrari ya da İtalyan Fiat; merkez sağın övünç kaynağı, merkez solun kıskandığı bir şey denebilir mi?" diye soran Özel, "Yerli ve milli bir marka ile ortaya çıkarıyorsan, o arabanın bir siyasi başarı gibi gösterilmesi kadar, karşı tarafın rahatsız olduğu konumlandırmasını yapmak o yerli ve milli arabanın geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür. Bunu yapmayın, yanlış yaparsınız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, CHP'nin vizyon toplantısını görünce kimyasının bozulduğunu ileri süren Özel, "Bakan çıkmış bir de 'Amerika'ya gittiler, hamburger yediler' diyor. Biz yol üstünde bir yer bilmediğimizden hamburgerci de hamburger yeriz. Sizin gibi Amerika'ya gidip de maklube sofralarında oturmadık hiçbir zaman." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleriyle Türkiye'nin fabrikalarının özelleştirildiğini de iddia eden Özel, "Çimento üretiminden övünmek... Macron 2 seçim önce 'bir tane çimento fabrikası kalmayacak' diyordu. Bu seçimde hiçbiri yok. Macron'un def ettiği fabrikayı Türkiye'ye taşımakla övünüyorsunuz ama değerli şeyler taneyle, az kıymetlisi kiloyla satılır. O milli fabrikalara hiç kıymet vermediniz. O sattığınız fabrikaların listesini yolluyorum, tam 15 metre." diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, elinde rulo halinde bulunan listeyi Bakan Varank'ın önüne serdi. Bu arada milletvekilleri arasında yaşanan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi.

- "Muhalefet her partiye yakışmaz ama CHP'ye yakışıyor"

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'li Kaya tarafından açılan listede AK Parti döneminde satılan fabrikaların olduğunun söylendiğini belirterek, Demirel-İnönü hükümeti döneminde satılan fabrikaları sıraladı.

50. Hükümet döneminde de bu satışların devam ettiğinin altını çizen Elitaş, "Şimdi baktım, gerçekten muhalefet her partiye yakışmaz ama CHP'ye yakışıyor. Hakikaten iyi bir muhalefet yapıyorlar. 2023'te de aynı şekilde muhalefetlerine devam edeceklerini inanıyorum. Bundan önce muhalefet sıkıntımız vardı ama şu anda muhalefeti iyi yapıyorlar. Tebrik ediyorum, inşallah 2023'te de aynı muhalefeti yapacaklar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

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