Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nu olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Grubu saat 09.00'da TBMM'de toplandı.
Toplantıda bütçe görüşmelerinin ikinci haftasında yapılacak görüşmeler ile Meclis'e sevk edilen kanun teklifleri değerlendirildi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
ADALET BAKANLIĞI'NA YÜRÜYÜŞ
Toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten Adalet Bakanlığı'nın önüne yürüdü.
Toplantı 10 dakika sürdü. Toplantıdan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyor. Yürüyüşün sebebi ise İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli'yle 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasının ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmemesi. Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri Meclis'in Dikmen kapısından Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.
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Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekillerimiz; TBMMden Adalet Bakanlığına Yürüyor https://t.co/ciypVBDSPICHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) December 12, 2022