Polis 'kaçan şüphelilere' ateş açtı, yolda yürüyen genç kız öldü

İstanbul Beyoğlu'nda polisin silahından çıkan kurşunla yaralanan 18 yaşındaki Z.E.Y., hastanede öldü.

İstanbul Valiliği, 2 polisin gözaltında olduğunu duyurdu. Valilikten olaya ilişkin yapılan açıklamada polislerin "silahlı gasp suçundan 7 ayrı sabıkası olan iki kişinin motosikletle kaçmalarını önlemek için ateş açtığını, ancak o sırada bölgede yaya olarak bulunan Z.E.Y.'nin yaralandığı" belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle: "11.12.2022 günü saat 20.30 sıralarında Beyoğlu ilçemiz Kaptanpaşa mahallesinde meydana gelen olayda; İlimizde (7) ayrı 'Silahlı Gasp' suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlimiz tarafından silahla ateş edilmiştir. O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; olaya karışan 2 Polis Memuru, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmıştır."