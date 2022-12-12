Polisler tarafından kazara vurulup ölen kadın toprağa verildi

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 ayrı "silahlı gasp" suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, "O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, olaya karışan 2 polis memurunun cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

- Acılı aile cenazesi araca konulurken gözyaşı döktü

Olayda hayatını kaybeden Yıldız için Beyoğlu'nda bulunan Sinanpaşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, baba Zekeriya Yıldız, anne Dilek Yıldız, askerden geldiği belirtilen ağabeyi Yusuf Yıldız'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi araca konulurken ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü.

Zindan Arkası Mezarlığı'na götürülen cenaze burada toprağa verildi.