İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 9 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Sanat ve Tasarım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmıştır.



Bilindiği üzere, araştırma görevlileri ilan edildiği bölümde yetiştirilmek üzere istihdam edilen 50-d statüsü olması bakımından burs niteliğinde lisansüstü eğitime devam eden öğrencilerden atamaların yapıldığı bir akademik kadrodur. Haliyle, ilan edilen kadrolara başvuracak adayların öncelikle ilan edilen bölüm mezunu ve o alanda lisansüstü eğitime devam eden kişilerden olması eşyanın tabiatına uygun olandır. Bununla birlikte, ilgili bölüm mezunlarına fırsat vermekle, yakın alanlara başvuru şansı verilmesi kadroya olan müracaat sayısına arttırmak suretiyle akademik rekabetin sağlanması yönünde yapılan diğer adımlardır.

Ancak, yukarıda yer verdiğimiz örnekte bu özetlediğimiz durumun tam tersi bir ilan konusudur.

Öncelikle, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde ilan edilen bir Araştırma Görevlisi kadrosu için İç Mimarlık mezunlarına başvuru şansı verilmemiştir. Bir ikincisi, ilanda Mimarlık lisans mezunlarına müracaat imkanı verilirken; yüksek lisans alanının "Sanat Tarihi" olması istenmiştir. Mimarlık lisans mezunu olup, yüksek lisansa Mimarlık alanında devam eden adaylara başvuru şansı verilmemesi de oldukça merak konusudur.

Bu açıklamalar ışığında; giderek kadro sayısının azaldığı bu dönemde Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından ilgili araştırma görevlisi ilanında düzeltme yaparak İç Mimarlık mezunlarına başvuru imkanı verilmesi konusunu Rektörlüğün dikkatine sunuyoruz.

