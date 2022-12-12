Emine Erdoğanın yerine seküler First lady olsaydı

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

EMİNE Erdoğan, "6 yaşında kız çocuğunun istismarı vakası" ile ilgili şöyle bir paylaşım yaptı:

"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum."

İşte budur.

Ne bir eksiği var ne bir fazlası.

Çok net bir insani çizgi.

Uzun süredir izliyorum Emine Hanım'ı.

İki özelliğiyle öne çıktığını görüyorum:

- BİR: Ahlaki ve insani duyarlılığı yüksek tutumlar alıyor.

- İKİ: Faaliyetlerinin politik bir ayrışmanın konusu olmamasına özen gösteriyor.

Şöyle bir bakıyorum söylediklerine ve yapıp ettiklerine:

- Hayvan hakları konusunda doğru yerde duruyor.

- Türk mutfağının tanıtımının bir neferi gibi davranıyor.

- Çevreci politikalara öncülük yapıyor.

- "Sıfır atık" kampanyası başlatıp yürütüyor.

Şöyle bir iddiam var:

Eğer Emine Erdoğan'ın aldığı tutumları ve yaptıklarını, "çok seküler bir first lady" yapsaydı...

Övgülere boğacak olanlar...

Söz konusu Emine Erdoğan olunca sessizce geçiştirmeyi tercih ediyorlar.

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