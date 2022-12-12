Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 12:51, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 12:52
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "terör örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç eski polis memuru V.K'nın bulunduğu adresi tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız