Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi, 13 Şubat 2023'te doluyor.

Yasa gereği, Anayasa Mahkemesi başkanının görev süresinin dolmasına 2 ay kala Yüksek Mahkemede seçim süreci başlıyor.

Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlayacak.

Seçim, 2 aylık süreçte Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın belirleyeceği bir günde yapılacak. Arslan, seçim tarihini en az 7 gün öncesinde Yüksek Mahkeme üyelerine bildirecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıllığına seçiliyor. Görev süresi bitenler yeniden aday olup seçime katılabiliyor.

Seçim tarihinin belirlenmesiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başkanlık seçimi gündemiyle toplanacak. Salt çoğunluğu elde eden aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı olacak.

Genel Kurulun yapılan toplantılarında hiçbir üyenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

İki kez başkan seçilmişti

Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, 10 Şubat 2015'te seçilmişti.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019'da yapılan seçimde de oyların çoğunluğunu alarak ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmiş ve 13 Şubat 2019'da ikinci kez başkanlık görevine başlamıştı.