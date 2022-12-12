İhtiyaç Kredisi ile Neler Yapabilirsiniz?

Tüketicilerin ihtiyaç kredisi kullanması için mutlaka belirli bir nedenle nakit paraya ihtiyaç duyması gerekmiyor. Bu kredi, hangi nedenle olursa olsun nakit para ihtiyacı söz konusu olduğunda kullanılabilen kredi türlerinden biridir. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında ihtiyaç kredisinin kullanım amaçlarının çoğu zaman ortak olduğunu söyleyebiliriz. Hangi amaçlarla kredi talep edildiği sorusunun yanıtlarını ise kısaca şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

Kredi Kartı Borçlarını Ödemek

Özellikle ödemelerini sadece kredi kartı ile yapanlar, zaman zaman harcamalarının kontrolünü kaçırabiliyor. Bu durumda gelirden daha yüksek bir gider tablosu ortaya çıkıyor. Kredi kartı borçlarının ödenmesi konusunda da ihtiyaç kredisinden yardım alınabiliyor. Özellikle kredi kartının sürekli olarak asgarisini ödemeyi alışkanlık haline getirenler için ara ara tüm borçların ödenmesi zorunlu hale geliyor. İşte bu noktada da ihtiyaç kredisi, nakit para ihtiyacının karşılanması için imdadınıza koşuyor.

Sağlık Giderleri

Sağlık hizmeti almanız durumunda çıkan faturayı karşılayacak nakit paranız hazır olmayabilir. Bazı sağlık hizmetlerinde yüksek meblağlar ile ödeme yapmak gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda ihtiyaç kredisi ile nakit para ihtiyacının karşılanması sağlanıyor. Kazalar ya da hastalıklar gibi istenmeyen durumlarla sık karşılaşıldığından çok sayıda kişinin bu krediyi talep etme nedenleri arasında sağlık giderleri de bulunuyor.

Tatile Çıkmak

Yıl boyunca yorulan ve dinlenmeye ya da gezmeye ihtiyaç duyan herkesin tatil için ayrılmış bir bütçesi yok. Her ne kadar tatil için birikim yapmak istense de günümüz ekonomik koşullarında bu pek mümkün olmayabilir. Ancak tüm yılın yorgunluğundan, stresinden arınmak için de keyifli bir tatile ihtiyaç duyulur. Bunu sağlayan da yine ihtiyaç kredisidir.

Yurt içinde ya da yurt dışında hayal ettiği tatili yaşamak isteyenlerin kredi seçeneklerinden faydalandığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, öncelikle ne kadar nakit paraya ihtiyaç duyulduğu belirlenir. Sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir ve böylelikle tatil planlarının nakit endişesi yaşanmadan gerçekleştirilmesi de mümkün hale gelir.

Eğitim Masrafları

Eğitim masraflarının hatırı sayılır oranda bir bütçe gerektirdiğini belirtelim. Kimi zaman çocukların eğitim masraflarını karşılamak, kimi zaman da kişisel gelişim adına bazı özel kurslara katılabilmek için ihtiyaç kredisinden yararlanmanız söz konusu olabilir. Eğitim giderleri her daim kırtasiye masraflarından ya da özel ders ücretlerinden ibaret değildir.

Bununla birlikte, eğitim almak için farklı bir ülkeye ya da şehre seyahat etmek de gerekebilir. Tüm bunlar için kişinin hazırda bir birikimi yoksa rotanın ihtiyaç kredisine çevrildiğini söyleyebiliriz. Eğitim giderlerinin sorunsuz bir şekilde karşılanması için 100.000 TL'ye varabilen kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Taşınmak

Taşınma amacıyla kredi kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Nakliyeden tadilat çalışmalarına ya da yeni eşya ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, bu sürecin birçok aşamasında nakit paraya ihtiyaç olduğu bir gerçek! Dolayısıyla ihtiyaç kredisi ile neler yapılabilir sorusunun yanıtlarından biri de budur: Taşınma masraflarını karşılamak.

Evini ya da ofisini değiştirmek isteyenler tüm masrafların karşılanması için bankadan kredi almayı tercih ediyor. Bu durumda da en sık tercih edilen kredi çeşidi ihtiyaç kredisi oluyor. Çoğu zaman 100.000 TL'den daha düşük bir meblağ taşınma masraflarının karşılanması için yeterli olduğundan, daha farklı kredi seçeneklerine yönelmeye gerek kalmıyor.

Beyaz Eşyaları Yenilemek

Her beyaz eşyanın bir kullanım ömrü var ve bu ömür tamamlandığında artık yenilenmesi gerekiyor. Eski performansını sergileyemeyen beyaz eşyalar günlük yaşam konforunu da olumsuz yönde etkiliyor. Peki, kenarda birikmiş nakitiniz yoksa beyaz eşyalarınızı yenilemek için ne yapmalısınız? Bu durumda da devreye ihtiyaç kredisi giriyor. Evde ya da ofisteki tüm beyaz eşyaların yenilenmesi için bu krediden rahatlıkla faydalanılabildiğini söyleyebiliriz.

Özellikle söz konusu kredinin geri ödemesinin 36 ay gibi uzun bir sürede yapılabiliyor olması, beyaz eşya ihtiyacının karşılanması için ihtiyaç kredisini daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Bu arada ihtiyaç kredisi hesaplama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmak isteyenler ise soluğu Enpara.com'da alıyor.

Herhangi bir ücret ödemeden, üyelik ya da başvuru yapmadan sadece internet sitesini ziyaret ederek hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Böylelikle bütçenizi zorlamayacak bir geri ödeme planı için ne kadar kredi talep edeceğinizi, kaç ay vade ile geri ödemenizi yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz.

Enpara.com, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin her daim ilk tercihidir. Bunun nedenlerinden biri, son derece güvenilir bir banka olmasıdır. Diğeri ise kredi başvuru süreçlerinin çok hızlı ilerlemesi ve dosya masraflarının alınmamasıdır. Ayrıca Enpara.com'da faiz oranlarının gayet düşük olması da tüketiciler için önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır.

