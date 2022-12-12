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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 15:02, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 15:04
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından dün Keşan ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Y.A. ve L.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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