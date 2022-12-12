Çavuşoğlu: Antalya'da sel sırasında kalp krizi geçiren 1 kişi öldü

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına sebep oldu.

Kumluca ve Finike ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yeri suyla doldu, dereler taştı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Sel sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel sırasında bir kişinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çavuşoğlu, tüm ekiplerin Antalya'da olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanını konuyu yakın takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, İçişleri Bakanının da bölgeye gittiği bilgisini paylaştı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.