5510 kapsamında olan memur, emekli olduktan sonra eczane açarsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Engellilikten dolayı emeklilik, normal emekli aylığı kapsamına girer, emekli olduktan sonra serbest meslek icra etmesi aylığının kesilmesini gerektirmez.

Soru: merhabalar. 04.04.2011 tarihinde ilk defa engelli memur olarak %56 engel oranımla sağlık bakanlığı bünyesinde işe başladım. memuriyet süresinde eczacılık fakültesini bitirdim görevde yükselme kurası ile eczacı olarak çalışmaya devam ediyorum. Engelli memur erken emekliliği dolayısıyla 5 yıla kadar emeklilik sürem dolmuş olacak. Sorum şu. Emeklilik sonrası eczane açarsam tekrar bağ kurlu olacağım için emekli maaşım kesiliyor mu? dönüş yaparsanız sevinirim

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanuna tabi olanlardan yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmesini düzenleyen kanun hükümlerinde,

1- Kamu işyerlerinde göreve başlanılması halinde emekli aylıkları kesilmektedir.

2- Özel işyerlerinde sigortalı olarak göreve başlanılması halinde emekli aylıkları kesilmemekte, sadece sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmakta, bu kesinti de ödenen emekli aylıklarından yapılmayıp, çalışılan işyeri tarafından yapılmaktadır.

3- 5510 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, Kendi hesabına çalışmakta olanlar, yani işyeri açanların emekli aylıkları kendileri istemedikçe kesilmemekte, ayrıca sosyal güvenlik destek primi kesintisi de yapılmamaktadır.

Engellilikten dolayı bağlanmış olan aylıklar için ayrı bir aylık bulunmamakta, bu durumda olanlar için de yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı almaya başladıktan sonra ECZACILIK faaliyetine başlasanız dahi yaşlılık aylıklarınızı almaya devam edersiniz ve herhangi bir kesintiye uğramaz, ayrıca sosyal güvenlik destek primi ödemesi de yapmayacağınızı değerlendirmekteyiz. Ancak, kendiniz yaşlılık aylığınızın kesilmesini talep ederseniz bu aylığınızın kesileceğini de belirtebiliriz.

