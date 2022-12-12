'Türkiye'de sendikacılığın kara günleri'

Eğitimden sağlığa, tüm iş kollarında memurun sorunlarına çözüm üretemeyen siyasi sendikaların, 2022 yılında yaşadıkları yoğun üye kayıplarının önüne geçmek için bu sefer de kanun eliyle antidemokratik karar aldırmaya çalışmalarını görüyor, Anayasaya alenen aykırı olan, Dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bu antidemokratik kararın kabul edilemez olduğunu her platformda dile getiriyoruz, getireceğiz.



Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeple ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir, hiçbir aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz, toplu sözleşme kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer ünvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz diye kanunda açıkça belirtilmektedir. Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde, kamu önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır ibaresi bulunmaktadır verilen kanun teklifi hukuki olarak uygun olmayan, anayasaya aykırı bir tekliftir. Kabul edilebilir bir teklif değildir.Anayasaya alenen aykırı olan, Dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bu antidemokratik kararın kabul edilemez olduğunu her platformda dile getiriyoruz, getireceğiz. Memurun da bu sendikal özgürlüğe karşı getirilen karara en sert tepkiyi vereceğine olan inancımız tamdır.



1.Öncelikle bu sadece taslak bir çalışma ve komisyona henüz gelmemiş komisyondan geçmemiş kesinleşmemiştir. Lütfen algı yapanlara itibar etmeyin.

2.Diğer Sendika ve konfederasyonlarla bu teklifin komisyona dahi gelmeden geri çekilmesi için tüm gücümüzle meclis, hukuki, alan çalışmalarımızı başlatıyoruz.

3.Sendikamız 6000 üye sayısına ulaşarak Ülkemizde görev yapan 110.000 Üniversite İdari Personelinin Yaklaşık %6'sının üye olduğu bir sendika olarak Ne %1 Ne %3 Ne de %5 ile ilgili sorunu yoktur. Yükseköğretim İş kolu başvurumuzu yapıyoruz. Ve 2023 üye hedefimiz 25.000'dir.

4.Sendikamız 7 yıldır bugüne kadar Siyasi Öğretmen Sendikalarının karşısında üyelerimizi hiç bir zaman yalnız bırakmamıştır bırakmayacaktır. Üyelerimizden en düşük Aidatı kesmekteyiz. (Eğitimsen binde 8 vb.) Genel merkez yöneticilerimizin telefonları her daim açık en az her yıl 2 kere üyelerimizi ziyaretlerimizle yanında oluyoruz. Hesaplarımız Web sayfamızda açık üye aidatlarımızı yine üyelerimize döndürmeye çalışıyoruz. Siyasete vb ideolojilerle üyelerimizi yan yana getirmiyoruz. Kişisel çıkarlar için değil topluluk menfaati için kanunların uygulanması hakların korunması, hak edene hakkının verilmesi için mücadele ediyoruz.



Üyelerimizin bizlere inan güvenen çalışma arkadaşlarımız müsterih olsun. Bugüne kadar hiç bir üyemizi mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Gereken yapılacaktır. Önümüzde ki süreçte biz bunu da çözeceğiz. Bugüne kadar mücadeleden korkmadık bugünde mücadelemizi verip bu haksızlığa, hukuksuzluğa son vereceğiz. Kendi kadrolarımızdaki çalışma arkadaşlarımızın mücadelesiyle oluşan Üni-Per-Sen Üniversite İdari Personelinin İlk ve Tek Temsilcisi Yıkılmaz kalesidir, yıkılmayacaktır.

Konunun her yönüyle takipçisi olduğumuzu bildirmek isteriz. Süreçte gerekli bilgilendirmeler sendikamız tarafından yapılacaktır. Bugün de sendikamıza üyelik ve destek mesajları gelmektedir. Herkese teşekkür ederiz. Merak etmeyin arkadaşlar bizim sendikamız öyle sağlam temellerle kuruldu ki Öğretmen Sendikalarının Ali Cengiz oyunları bize zarar vermez %1 kararında olduğu gibi daha fazla güçlendirir. Aylık bir kilo peynir parası bile etmeyen 120 TL ile sendikalarımızı kapatacaklarını üyelik alacaklarını düşünen bu sendikalar büyük bir gaflet içerisindedirler. Biz Sendika olarak aylık 120 TL sendika ücreti değil size Üniversite İdari Personelinin Tayin Nakil Hakkını, Yükseköğretim Tazminatını, Üniversite Ödeneğini, Kuruluş Geliştirme Ödeneğini, Üniversitelerde Adaleti kısaca Geleceğinizi vaad ediyoruz. Gelin sendikanıza ailenize sahip çıkın daha çok üye olun daha çok ailemize katılın bu oyunu bozun. Biz buradayız. Biz üniversitelerde üniversite idari personelinin yanındayız. Bugün de

Yarın da bu değişmeyecektir...



ÜNİ-PER-SEN

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI