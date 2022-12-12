Polis memuru tartıştığı otopark görevlisini silahla yaraladı
Fatih'te hastane otoparkında tartıştığı sivil polis memuru tarafından silahla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 17:31, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 17:31
Alınan bilgiye göre, olay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin otoparkında yaşandı.
Eşinin tedavisi için hastaneye gelen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru E.G. ile buradaki otoparkın görevlisi M.A. arasında park yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, E.G, M.A'ya silahla ateş etti.
Yaralanan M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli polis memuru E.G. olayın ardından gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız