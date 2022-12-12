Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var
Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var
%0 Faiz Oranı ile 10.000 TL taksitli avans
%0 Faiz Oranı ile 10.000 TL taksitli avans
Sponsorlu İçerik
Ak Parti'den EYT açıklaması: Takvim ocak ayında başlayacak
Ak Parti'den EYT açıklaması: Takvim ocak ayında başlayacak
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek
Kabine toplandı: Gündem EYT ile asgari ücret
Kabine toplandı: Gündem EYT ile asgari ücret
25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor
Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Meclis'te özür tartışması
Meclis'te özür tartışması
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
İşten çıkarma listesi kabarıyor...İşte son tablo
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
Bakan Varank Meclis'e Togg ile geldi
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
TİHEK'ten '6 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı' iddiasına açıklama
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
Asgari ücret maratonu sürüyor: İkinci toplantı çarşamba günü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Okul müdürüne '6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi' paylaşımı soruşturması
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
Sürücü kursu fiyatlarına yüzde 122 zam
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
İstismar soruşturmasında savcıdan skandal hata
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis'te
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Şu ana kadar 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar tespit edildi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2022 18:18, Son Güncelleme : 12 Aralık 2022 18:48
Yazdır
Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm seranın hasar gördüğünü açıkladı.

Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sel olayının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, tüm kurumların işbirliği içinde ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Soylu, "Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Kumluca'da önemli bir sera alanının bulunduğunu anımsatan Soylu, selden sera alanlarının da zarar gördüğünü bildirdi. Seralardaki hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Soylu, "Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir sera olduğu değerlendiriliyor, bunun 12 bin 500 dönümünde şu ana kadar bir zarar var, çalışmalar devam ediyor ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da bu konuda devrede." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sele ilişkin tek tesellinin can kaybının olmaması olduğunu belirterek, yaraları birlikte saracaklarını söyledi.

Soylu, Kumluca'da selden evleri, iş yerleri ve seraları zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kumluca ve Finike'de dün geceden itibaren şiddetini artıran yağışın hem tarım alanlarına hem şehir merkezine zarar verdiğini anımsattı.

Özellikle Kumluca ilçesinin büyük oranda etkilendiğini ifade eden Soylu, yağışın metrekareye 200 kilogramın üstünde hatta 300-350 kilogram civarında düştüğü yerler olduğunu bildirdi.

Şiddetli yağış nedeniyle Gavur Deresi'nin taştığını ve seraların, tarım alanlarının, konutların, iş yerlerinin olumsuz etkilendiğini dile getiren Soylu, çok sayıda iş yerinde, evde, araçta hasar oluştuğunu söyledi.

Geceden itibaren Vali Ersin Yazıcı'nın, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, AFAD, Karayolları gibi tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalıştığını vurgulayan Soylu, ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını, zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının da başladığına da işaret eden Soylu, en kısa zamanda sonuçlanacağını dile getirdi.

- "Gücümüz yettiğince devletin bütün imkanlarıyla buradayız"

Derenin taşması sonucu böyle bir tablonun yaşandığını aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Şükredeceğimiz tek şey can kaybıyla karşılaşmadık. Kalp krizi hadisesi oldu ama sele bağlı olup olmadığı arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucunda oluşacak. 150 gönüllümüz var, 100 jandarmamız geldi, vatandaşlarımıza temizlikte yardımcı olmak için. Sayıyı 500'e çıkaracağız. Belediyenin altındaki 3 dönümlük otoparkta ciddi derecede araçlar var, tavanına kadar su dolmuş durumda. Ankara ve İzmir'den DSİ ve AFAD ile yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz, bu suyu onlarla çekeceğiz. Evlerin asansör boşluklarında ciddi derecede su var, onlar çekilecek. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sık sık bilgilendirdiklerini belirten Soylu, kendisinin de vatandaşı yalnız bırakmama konusunda talimatları olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar çok sayıda afetle karşı karşıya kalındığını ve her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Soylu, "Bir taraftan sel, yangın, deprem, hortum da dahil olmak üzere birçok afetle karşı karşıya kaldık, hiçbirisinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız da. Gücümüz yettiğince devletin bütün imkanlarıyla buradayız, burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Can kaybımız yok, tesellimiz bu"

Bakan Soylu, hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra gerek tarım alanlarında gerekse iş yerlerinde vatandaşa gerekli yardımın sağlanacağını ifade etti.

Tarım ve Orman, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları başta olmak üzere tüm bakanlıkların işbirliği içinde gerekli destekleri sağlayacağını bildiren Soylu, "Yaraları inşallah birlikte saracağız. Can kaybımız yok, tesellimiz bu. Diğerlerini el birliğiyle toparlayacağız." dedi.

Bölgenin acil afet bölgesi alanı olarak ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruya ise Soylu, şu anda ilk yapılan çalışmaların hasar tespiti ve temizlik olduğunu, ileriki çalışmaların ise herhangi bir sıkıntı oluşmayacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
Bolu Belediyesi'nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak
İstanbul'da kar yağmadan alınacak tedbirler görüşüldü
İstanbul'da kar yağmadan alınacak tedbirler görüşüldü
Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor
Van Gölü'ndeki su çekilmesi sürüyor
Belediye meclisi yetki verdi: Başkanın makam aracı Togg olacak
Belediye meclisi yetki verdi: Başkanın makam aracı Togg olacak
Köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor
Köye üretim üssü kurdu, şehrin mantar ihtiyacını karşılıyor
Bakkal, 10 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrasıyla' kurtardı
Bakkal, 10 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrasıyla' kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına ilgili alan mezunlarının başvurusu engellendi!
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

BRITA'ya Geçin, Tasarruf Edin

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

12 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.