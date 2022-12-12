Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde rektörlük devir teslimi yapıldı

Rektör Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Beni bu göreve layık gören Muhterem Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu atamanın üniversitemiz için şehrimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu görevler aynı zamanda bir bayrak yarışı. Bu bayrağı hocamız üniversitemizde 4 yıl boyunca taşıdı. Ben de bu bayrağı daha yukarı taşımak için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Bu vesile ile hocamıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Yılmaz, akademisyen, idari personel ve vatandaşların katıldığı bilgilendirme toplantısı sonrasında makama geçerek Şahin ve üniversite yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.