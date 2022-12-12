Başarılı öğrenciye teşvik programı geliyor

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başarılı Öğrenciye Teşvik Programı'nın detaylarını açıkladı.

Başarılı Öğrenciye Teşvik Programı'nın detayları şu şekilde;

Hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de, şimdi gençlerimize, öğrencilerimize sesleniyorum. Başarı teşvik programı, sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ını kadar. Yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar. Dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanlarında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.

Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı eğitimlerini destekleyerek hayata hazırlanmalarına katkı sağlayacak bu programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik.

(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.