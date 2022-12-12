Marmaris merkezli rüşvet operasyonunda 5 memur tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 9 Aralık Cuma günü Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Ekipleri tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı olarak rüşvet operasyonu düzenlenerek içlerinde gümrük müdürlüğü memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Limanlardaki akaryakıt ürünlerinden haksız kazanç elde etmek ve hediye adı altında rüşvet aldıkları tespit edilen memurlar Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. gözaltı işlemlerinin ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilirken içlerinde tanker şoförlerinin de olduğu şahıslardan U.A denetimli serbest; A.S.K., M.Y., G.T., E.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.