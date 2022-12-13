13 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
13 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, daha sonra düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.
(TBMM/11.30/12.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Ankara/12.00/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, valiliğe ziyarette bulunacak, Yüreğir Kültür Merkezi'nde Adana Sarıçam, Hatay Defne, Samandağ ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezlerinin açılış törenine katılacak.
(Adana/13.15-14.00)
2- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifinin maddelerinin görüşmeleri yapılacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye İnovasyon Haftası" İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ilçe merkezi başta olmak üzere selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.
(Antalya/09.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkmenistan'da düzenlenen Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Avaza/13.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
5- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avaza Zirvesi Hazırlık Toplantısı'na katılacak.
(Avaza)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Selçuk Üniversitesinde "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Toplantısı"na katılacak.
(Konya/10.00)
2- Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İnovasyon Haftası programına ve Sancaktepe'de fitness salonları açılışına katılacak; Abdurrahman Gazi Kitap Kafe, Şehit Selim Topal Spor Kompleksi, Sancaktepe Belediye Spor Kulübü, Sarı Gazi Stadı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00-16.15)
2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
(Al Daayen/22.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Atina/21.00)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Litvanya'nın Lietkabelis takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, Danimarka'nın Bakken Bears ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Aarhus/20.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Lig B Grubu'nun 4. haftasında Halkbank, deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibine konuk olacak.
(Berlin/21.30)
7- Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu, MKE Ankaragücü-Köyceğiz Belediyespor rövanş maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/16.00)
8- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenecek Merkez Hakem Kurulu Kış Eğitim Semineri'ne katılacak.
(Antalya/12.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız