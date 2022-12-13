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Oktay: Bölgesel istikrar için yaptırımların kaldırılması elzemdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-Amerikan İş Dünyası Ödül Töreni'nde video mesaj yöntemiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 02:18, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 02:21
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Oktay: Bölgesel istikrar için yaptırımların kaldırılması elzemdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği'nce (AmCham Turkey/ABFT) düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası ödül törenine video mesaj gönderdi. Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Oktay, "F-16 tedarik ve modernizasyon talebimiz, savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde bir fırsattır. Talebimizin en kısa sürede onaylanması, sadece Türkiye için değil, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri açısından da kritiktir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE-ABD TİCARET HACMİNDE KASIM AYI İTİBARIYLA 34 MİLYAR DOLARA ULAŞILDI'

Fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye- ABD ticaret ve yatırım ilişkilerinin son 10 yılda arttığına değinen Oktay, "Türkiye-ABD ikili ticaret hacminde geçtiğimiz yıl 31,4 milyar dolar düzeyine ulaştık. Bu seviye ile ABD, ülkemizin yüksek ticaret hacmine ulaştığı önemli partnerlerinden biri olmuştur. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında dış ticaret hacmimizde kaydedilen yaklaşık yüzde 50'lik artış, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yönünde ilerlemeyi işaret etmektedir. 2022 yılı Kasım ayında ulaştığımız 34 milyar dolarlık seviye de önemli bir aşamadır" açıklamasında bulundu.

Ticaret hacmini dengeli ve ürünleri çeşitlendirerek arttırma hedefine işaret eden Oktay, bunun yalnızca ticarete konu ürünleri artırarak değil, mevcut ticaret ve yatırımları bölgeye yayarak da başarılabileceğini söyledi.

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