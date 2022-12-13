Deniz ulaşımına lodos engeli: Çok sayıda iptal var
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren etkili olan şiddetli lodos nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 07:25, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 07:50
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız