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Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı: Valizlerinizi hazırlayın

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: FETÖ'cüler için yolun sonu geldi. Şimdiye kadar Türkiye içindeki örgüt üyelerine sahte zafer vaatleriyle moral veren Pensilvanya artık "Valizlerinizi hazırlayın" talimatı gönderiyor. Firar talimatlarının sebebi Yargıtay'da devam eden dosyalarda mahkumiyet kararları çıkması ve yeni operasyonlar yapılması

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 07:46, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 07:55
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Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı: Valizlerinizi hazırlayın

FETÖ'ye yönelik son dönemde yapılan seri operasyonlar ve ardı ardına gelen yüksek yargı kararları, örgüt içinde paniğe neden oldu. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt yönetimi, Türkiye'deki FETÖ'cülere yeni talimatlar gönderdi.

İSTİHBARATIN RADARINA TAKILDI

İnternet tabanlı programlar üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda verilen talimatlar, istihbarat kaynaklarının radarına takıldı. Alınan bilgiye göre, Yargıtay'da açık dosyaları bulunan FETÖ'cülere, "Aleyhinize sonuç çıkacakmış gibi hareket edin. Valizlerinizi hazırlayın. Yanınızda telefon bulundurmayın" emri verildi.

KAÇIŞ GÜZERGAHINI ÖRGÜT BELİRLİYOR

Yargıtay'dan aleyhte çıkabilecek bir kararın "kriz" olarak nitelendirildiği sözde talimatlarda, gidilecek geçici yerin hazır edilmesi gerektiği belirtildi. FETÖ'cülerin haklarında aranma kararı çıkması halinde irtibat sağlayacakları örgüt üyelerinin belirlenmesi ve sözde üst yönetimden bir kişiye bilgi verilmesi gerektiği de gelen talimatlar arasında. Örgütün yurt dışına kaçmasına gerek gördüğü FETÖ'cüler için olası kaçış güzergahlarını sürekli değiştirdiği ve bu güzergahların sadece güncel yapıda görevli mahrem imamlara harita şeklinde gönderildiği tespit edildi.

Kurban parası toplayıp ev açıyorlar

Örgütün sözde üst yönetimi, güncel öğrenci evlerinde yaşanabilecek olası dağılmaları önlemek için de harekete geçti. Örgüt, evlerde kalan FETÖ'cü öğrencilerin haftalık iaşe bedelini 1000 liraya yükseltti. Finans yapılanmasına düzenlenen operasyonlarla para sıkıntısı çekmeye başlayan örgüt, yeniden "kurban himmeti" adı altında para toplamaya başladı. Toplanan para ile örgüt evlerinin finanse edilmek istendiği öğrenildi. FETÖ, örgüt iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lı öğretmenlerle de bağları koparmıyor. Bu kapsamda son olarak KHK'lı FETÖ'cü eski öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde 200 lira değerinde hediyeler verildiği, bu sayede yüz yüze irtibat kurularak örgüte bağlılığın diri tutulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca cezaevlerindeki FETÖ'cülerin okuması için kitapçık bastırıldığı, bu kitapçıkların avukatlar aracılığıyla cezaevlerinde dağıtıldığı ortaya çıktı.

Şahin Şen

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