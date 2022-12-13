Borçlanma maliyeti düştü: Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi

Hazine'nin borçlanma araçlarının başında gelen 2 ve 5 yıllık devlet iç borçlanma senedi faizi Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde 10'un altına geriledi. Faizlerin uzun bir aradan sonra tek haneye düşmesi, Hazine'nin borçlanma maliyetini yüzde 9'a düşürdü. Yılbaşında yüzde 23 olan 2 yıllık tahvil faizi yüzde 9,6'ya, 5 yıllık tahvil faizi ise yüzde 25,7'den yüzde 9,7'ye geriledi. Uzun vadeli borçlanma imkanı sunan 10 yıllık devlet tahvilinin faizi ise yüzde 24,6'dan yüzde 10,99'a düştü.

HAZİNE RAHATLADI

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri; işletme ve tüketici kredilerinin faizini düşürdüğü gibi Hazine'nin iç borçlanma maliyetini iki yıllık tahvilde yüzde 58 azaltırken, beş yıllık tahvilde ise borçlanma maliyeti yüzde 62 azalttı. 10 yıllık tahvilin faizinde ise yılbaşından bu yana yüzde 55'lik gerileme oldu. Düşük faiz ortamında borçlanmak, milyarlarca liranın devletin kasasında kalmasını sağladı. Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli kaldıraçlarından biri olan düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı büyütme tercihi, Hazine'yi de rahatlattı.

SABİT FAİZLE BORÇLANMA İMKANI

Borçlanma maliyetlerinin düşmesinin sağladığı avantajla ihale düzenleyen Hazine Müsteşarlığı, bu yılki toplam borçlanmanın önemli bir kısmını TL cinsi sabit getirili senetlerle yaptı. 2019-2021 döneminde toplam iç borçlanmanın yüzde 38'i sabit getirili senetlerden oluşurken, 2022 yılında bu oran yaklaşık yüzde 60'a yaklaştı.