Reklamlar da denetimde! Marketlerin indirim oyununa af yok
Fahiş fiyatların ardından reklamlar da denetime takıldı. Marketlerin indirim oyunlarını affetmeyen Reklam Kurulu, cezaları peş peşe uyguluyor. 'Klozet bloku' yanıltması nedeniyle bir market zincirine 155 bin lira ceza kesen kurul, aynı tutardaki cezayı gramaj oyunu yapan internet üzerinden market hizmeti veren bir uygulamaya da kesti.
Son dönemde uyguladığı fahiş fiyatlarla gündemden düşmeyen zincir marketlere yönelik denetimler devam ederken, bu marketlerin raf fiyatlarının ardından, indirim oyunları da denetimlere takıldı. Reklam Kurulu, son toplantısında zincir marketlerin vatandaşı aldatan reklamlarını affetmedi. Şikayetleri değerlendiren Kurul, bir zincir markete ait internet sitesinde satışa sunulan "Klozet Blok 2'li" isimli ürün tanıtımlarında, "Klozet Blok Çeşitleri 2 adet. 12,5 TL" ifadeleri ile içerisinde iki adet klozet bloku bulunan iki adet ürün paketi görseline yer verildiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu ürünün iki paket olarak 12,5 TL fiyatla satışa sunulduğu algısına neden olunarak tüketicilerin yanıltıldığı değerlendirildi. Bu reklamı yapan market zincirine 155 bin 712 lira para cezası kesildi ve bu reklamları durduruldu.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız