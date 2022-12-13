Başkent'te toplu taşıma araçlarının kiralanması için tavsiye kararı

İletişim Başkanlığı 30, Tapu Kadastro 59 ve Sağlık Bakanlığı 8 personel alacak
İletişim Başkanlığı 30, Tapu Kadastro 59 ve Sağlık Bakanlığı 8 personel alacak
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
Uzaya çıkacak 'ilk Türk' olmak için son 15 aday
Uzaya çıkacak 'ilk Türk' olmak için son 15 aday
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
CHP'ye yakın kanalda Aile Bakanlığı'nın çocuğa sahip çıkışı böyle övüldü
CHP'ye yakın kanalda Aile Bakanlığı'nın çocuğa sahip çıkışı böyle övüldü
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Kovalamacada yanlışlıkla Zuhal'i vuran polis tutuklandı
Kovalamacada yanlışlıkla Zuhal'i vuran polis tutuklandı
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Başarılı öğrenciye teşvik programı geliyor
Başarılı öğrenciye teşvik programı geliyor
6 yaşında evlendirme skandalı... Erdoğan'dan ilk açıklama
6 yaşında evlendirme skandalı... Erdoğan'dan ilk açıklama
Erdoğan: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20 enflasyona göre yapsın
Erdoğan: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20 enflasyona göre yapsın
Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var
Antalya'da selin bilançosu: 497 araç, 100 konut, 920 iş yerinde hasar var
Ak Parti'den EYT açıklaması: Takvim ocak ayında başlayacak
Ak Parti'den EYT açıklaması: Takvim ocak ayında başlayacak
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek
25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı
Hazine tahvil ihalesiyle 6,9 milyar lira borçlandı
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci yarın başlıyor
Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
Erdoğan: Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Doğru bilgi aktarılmıyor
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın önünde
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Antalya'da sel felaketi: İki ilçede okullar tatil edildi
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Kayseri'deki görüntüler ile ilgili Göç İdaresi'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifi açıklaması
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Meclis'te özür tartışması
Meclis'te özür tartışması
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Türk hekimden önemli buluş: Hastanın kanını gözünden anlayacak
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Gözler yarın Kabine'de: EYT ve asgari ücret gündemde
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başkent'te toplu taşıma araçlarının kiralanması için tavsiye kararı

ABB Meclisi, EGO Genel Müdürlüğünce kent merkezinde çalışan özel toplu taşıma araçlarına 62 bin lira, çevre ilçelerde çalışan minibüslere 30 bin lira, midibüslere 33 bin lira, 8,5 metre uzunluğundaki araçlar için 35 bin lira ödeme yapılması için tavsiye edilen kiralama modelini oy çokluğuyla kabul etti- ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin kentteki cemevlerinin su faturalarından ücret alınmamasını içeren önergesi oy birliğiyle kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 08:44, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 08:30
Yazdır
Başkent'te toplu taşıma araçlarının kiralanması için tavsiye kararı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin bu ayki ilk toplantısında, oy çokluğuyla EGO Genel Müdürlüğünce kentte özel toplu taşıma hizmeti veren araçların kiralanması için tavsiye kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aralık ayı ilk oturumu, Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.

Ünal'ın oylamaya sunduğu önceki birleşim tutanak özetine itiraz ederek söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, ABB ve bağlı kuruluşlarının 2023 mali yılı bütçelerinin önceki birleşimde oylanarak kabul edildiğini anımsattı.

ABB ve bağlı kuruluşlarının 2023 mali yılını içeren komisyon raporlarının oylama sırasında mevzuata aykırı hareket edildiğini öne süren Akdemir, "Oylamanın yeniden yapılması kanaat ve düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.

Akdemir'in itirazının ardından Ünal, gündemdeki önergelere, komisyon raporlarına ve başkanlık yazılarına ilişkin oylamayı başlattı.

AK Parti Pursaklar Meclis üyesi Meral Bozoğlu ve arkadaşları, Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde, 17 Eylül 2021'de bir vatandaşın ABB'nin Mavi Masa ALO 153 hattını arayarak tünelin dekor kısmının düşmek üzere olduğu ihbarında bulunduğuna yönelik soru önergesi verdi.

ABB'nin bir ay sonra vatandaşa gerekli incelemenin başlatıldığı yönünde cevap verdiği ifade edilen önergede, ihbardan 47 gün sonra kaya parçasının düştüğüne dikkat çekildi.

Önergesi hakkında söz alan Bozoğlu, tüneldeki çalışma nedeniyle trafikte büyük mağduriyetlerin yaşandığını belirterek, ABB'nin "40 günde tünel tadilat çalışmasının tamamlanacağı" açıklamasını anımsatarak 57'nci günün dolduğunu ama çalışmanın devam ettiğini aktardı.

Bozoğlu'nun iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, tünelin gidiş ve çıkışlarının uzatılarak daha güvenli bir yapıya kavuşturulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, önümüzdeki hafta havaalanına gidiş kısmındaki bölümün açılacağını kaydetti.

Katip üyeler oy çokluğuyla gündeme alınan ABB Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sincan Meclis üyesi Nihat Yalçın'ın özel toplu taşıma aracı işletmelerine ait araçların 5216 sayılı kanun kapsamında kiralama modeli ile çalıştırılmasını içeren önergesini okudu.

ABB Meclisinin Kovid-19 döneminde ulaşım esnafına gelir desteği yapılmasına yönelik oy birliğiyle alınan kararları anımsatılan önergede, ulaşımda esnafın korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel ulaşım araçlarının kiralandığına işaret edildi.

Söz konusu önergede, EGO Genel Müdürlüğünce aylık KDV hariç olarak merkezde çalışan özel toplu taşıma araçlarına 62 bin lira, çevre ilçelerde çalışan minibüslere 30 bin lira, midibüslere 33 bin lira, 8,5 metre uzunluğundaki araçlar için 35 bin lira ödeme yapılması tavsiye edildi.

Yalçın, önergesinin tavsiye kararı olarak oylanmasını istedi.

EGO Genel Müdürlüğünün özel toplu taşıma araçlarının kiralanarak çalıştırılmasını tavsiye eden önerge, "oy çokluğuyla" kabul edildi.

- Cemevlerinden su ücreti alınmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, cemevlerinin elektrik faturalarının devlet tarafından ödeneceğine ilişkin torba yasayı anımsatarak, ABB'nin de cemevlerinin su faturalarından ücret almamasını içeren önerge verdi.

Köse'nin önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Reklamlar da denetimde! Marketlerin indirim oyununa af yok
Reklamlar da denetimde! Marketlerin indirim oyununa af yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Antalya'nın iki ilçesinde okullar yarın da tatil edildi
Antalya'nın iki ilçesinde okullar yarın da tatil edildi
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 260'a ulaştı
Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 260'a ulaştı
İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor
İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme
85 yaş üstüne tek doktor: 27 bin hekimle sözleşme

Bu Habere Tepkiniz

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Etrafına 'önemli bir adamım, yukarılarda çok tanıdığım' var izlenimi veren imam meslekten atıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, imam-hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca meslekten atılması işlemine açılan davayı sonuçlandırıldı.
İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına iç mimarlar başvuramıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık araştırma görevlisi alımına ilgili alan mezunlarının başvurusu engellendi!
'Türkiye'de sendikacılığın kara günleri'

'Türkiye'de sendikacılığın kara günleri'

Bildiğiniz gibi 2021 yılındaki 6. Dönem toplu sözleşme masasında %1 baraj kararı alınmış, bağımsız sendikaların hukuksal, eylemsel ve örgütsel mücadelesi ile Danıştay tarafından iptal edilmişti. 2 ay önce yine bu şekilde bir kanun teklifi verilmiş ve teklif komisyon tarafından kabul edilmemişti. Bugün de yine bir kanun teklifi verildiği ve üye şartının %2 olarak öngörüldüğü ve bu şartı sağlamayan sendika üyeleri 3 ayda bir 256,00 TL bu şartı sağlayan Sendika üyeleri ise 3 ayda bir 700,00 TL ikramiye ücreti almaları şeklinde bir düzenlemedir.
Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Derneğin MEB'e açtığı iki dava da 'yetkisizlik' nedeniyle reddedildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığının iki işlemine karşı açılan davayı yetkisizlik nedeni ile reddeden Daire kararlarını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

HAGB kararı alanlar GBT kaydını sildirebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2 yıl hapis cezasına mahkum olan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen davacının, Genel Bilgi Toplama kaydının silinmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kağıthane Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün işlemi ile bu işlemin dayanağı olan İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının Bilgi Toplama Yönergesi'nin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 13 Aralık Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündeminde toplam 10 dosya var. Bunlardan 8'i hakkında esastan karar verilecek
Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Kreş açılması kararı verilirken çocuk sayısı nasıl hesaplanır?

Danıştay 12. Dairesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Maslak Yerleşkesi içerisinde bulunan kuruluşlarda çalışanların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi açılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme ilişkin kararını verdi.
'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

'O dönem' Vergi Mahkemesi Başkanı atanma iltisakı ve irtibatı destekleyen unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten çıkartılan yargı mensuplarına ilişkin temyiz karalarını analiz etmeye devam ediyoruz.
ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Esenler Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

'En geç 1 ay sonra sözleşmeliler ve EYT konusunu yasal hale getireceğiz'

Çankırı'da konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

Şok, a101 ve BİM fırsat ürünleri

12 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.