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Sanal bahis operasyonunda 136 kişiden 101'in yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 09:15, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 10:10
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Sanal bahis operasyonunda 136 kişiden 101'in yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sanal bahis operasyonuna ilişkin, Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişinin organizatör olarak tespit edildiğini, 808 milyon lira maddi varlıklarına el konulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekilerle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kumluca, Finike ve diğer ilçelerde önemli ölçüde gerek tarım arazilerinin gerek esnafın zararlarıyla karşılaşılan bir sel yaşadıklarını ifade eden Soylu, 21. yüzyılın en temel sorun alanlarından birinin mali suçlar olduğunu söyledi.

Özellikle sanal bahisin, sanal kumarın ve kriptonun, dünyada paranın herhangi bir engele takılmadan dolaşmasına sebep olduğunu dile getiren Soylu, özellikle hem sınır aşan, hem mali hem organize suçlarda ciddi bir kanun dışı altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Bunun, paranın hiçbir engele takılmadan dolaşmasına sebep teşkil ettiğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu suçlardan elde edilen gelirler başka ülkelerde, başka ülkelere transferlerde çok rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Burada şunun altını çizmek durumundayım. Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri, ekonomide çok güçlü olan ülkeleri, sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Bu konuda maliyetlerini önemli ölçüde orta ölçekli ülkelerin üzerine yüklüyorlar. Bu konulara yöneldikleri alanlar da yine Balkanlar'dan Malta'ya, Kıbrıs'a kadar maalesef kendilerine dayanak teşkil ettikleri yerlerdir. Bu da bizim gibi ülkeleri ciddi bir şekilde etkilemektedir."

- 101 kişi gözaltına alındı

Kıbrıs'ta, 3 Şubat 2022'de, Halil Falyalı cinayetinin yaşandığını anımsatan Soylu, bu cinayetle ilgili soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştıklarını ve bu veriler çerçevesinde Kıbrıs-Malta hareketliliğini gördüklerini bildirdi.

MASAK ile yaptıkları çalışmaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde edilen bilgilerin gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi yönünde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Yine bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki menşe olarak Malta... Kurulan yasa dışı bahis sitelerinin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları, fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla götürülmeye çalışıldığı, yine oyuncuların kendilerini tercih etmeleri için yüksek miktarda bonus ve yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oyuncu sayılarının artırıldığı, yasa dışı bahis dışında çok çeşitli farklı kumar oyunlarına da sitelerde yer verilerek oyuncu sayılarının genişletildiği görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir ve bu tespit edilen organizatörlerin şu ana kadar 808 milyon (lira) maddi varlıklarına el konulmuştur ki bu daha başlangıçtır. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek, onlara hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım, durum yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır."

Bakan Soylu, sanal bahis ve sanal kumar paralarının, tespit edilen kripto borsa sayesinde başka ülkelere aktarıldığını bildirdi. Bu operasyonun uzun zamandan beri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Soylu, operasyonun kendi alanında önemli olduğunu ve devam edeceğini aktardı.

- "Operasyonlar devam edecek"

Yakalanan sanal bahis, sanal kumar ve kripto varlıkların başka ülkelere transferlerinde ancak anlık işlem yapılabildiğini vurgulayan Soylu, bunun da suç gelirlerindeki çok az bir miktara el konulabilmesine neden olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Oysa bu operasyon, uzun zamandır izlenen, uzun zamandır takip edilen bu operasyon çerçevesinde, hem olayın menşesi olan ülkeler hem Malta dahil olmak üzere olayın koordine edildiği ülkeler, Kıbrıs dahil olmak üzere, yani KKTC ve Güney Kıbrıs da vardır muhakkak, oralarda atılan adımlar, yapılan organizasyonlar dahil olmak üzere, hepsinin tespit edildiği, yapıldığı ve gerçekleştirildiği bir operasyon olarak nitelendirilmektedir."

Uluslararası operasyonun ikinci aşamasının, şu anda yaklaşık 19 ilde gerçekleştirildiğini belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bundan sonra da siber suçlar Türkiye'nin en başarılı operasyon alanlarından bir tanesidir. Hem Siber Suçlar Dairesini tebrik ediyorum, Emniyet Genel Müdürümüze, Genel Müdür Yardımcımıza ve bu operasyonu gerçekleştiren MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu ağ yani sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ, milletimize çöreklenmiş, insanlara çöreklenmiş önemli suç unsurlarından bir tanesidir. Gerek yargı gerek polis teşkilatı gerekse jandarma teşkilatıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu mali suçlarla mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir."

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