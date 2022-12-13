'Akademik Teşvik Sistemi'nde bürokrasiyi azaltıcı düzenleme beklentisi



Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 5 Kasım 2014 tarih ve 6564 sayılı Kanunla eklenen ek 4 üncü madde doğrultusunda, devlet yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına her bir takvim yılı için, bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içinde veya yurt dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller dikkate alınmak suretiyle hesaplanan puan doğrultusunda akademik teşvik ödemesi yapılmaktadır.

Anılan Kanunun uygulamasına dair hayata geçen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde yıllar içerisinde yapılan iyileştirmelerle birlikte, genel olarak üniversiteler arasında süreçler oturmuş olsa da, özellikle gelişen teknolojiye bağlı olarak bürokrasiyi azaltmak yerine artıran bazı süreçler de devam etmektedir.

Hal böyle olunca, geçtiğimiz yıl YÖK Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Erol ÖZVAR 10 Ocak 2022 tarihli paylaşımında; "Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim" demişti.



Ancak, yaklaşan akademik teşvik başvuruları öncesi konuya dair yapılan çalışma henüz paydaşlarla paylaşılmamıştır. Özellikle, tüm akademisyenler mevcut sistemde bürokrasiyi azaltacak hususlarla ilgili müjde beklemektedir.

Bu çerçevede, 2023 yılı başvuruları başlamadan evvel konuyla ilgili çalışmanın yetiştirilmesi mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi anlamında önemli bir adım olacaktır.

