3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne alınacak' mesajı
Erdoğan'dan 'seçim tarihi öne alınacak' mesajı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak?
EYT ne zaman Meclis'e sunulacak?
Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar
Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar
Gözler yılın ilk Kabine toplantısında: Gündemde neler var?
Gözler yılın ilk Kabine toplantısında: Gündemde neler var?
İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı
İstihdam garantili meslek lisesi bir yılda 2,4 milyon lira ciro yaptı
2023 yılı hac kontenjanı açıklandı
2023 yılı hac kontenjanı açıklandı
Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecek
Yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecek
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
TBMM ek zammı yasalaştırmak için mesai yapacak
TBMM ek zammı yasalaştırmak için mesai yapacak
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
Mezarda Haciz! Mezar üzerinde 49 haciz var
Mezarda Haciz! Mezar üzerinde 49 haciz var
İndirim yarışına destek artıyor: İki market daha katıldı
İndirim yarışına destek artıyor: İki market daha katıldı
Dev şirketten Türkiye'ye dev yatırım
Dev şirketten Türkiye'ye dev yatırım
0850'li numara kabusu sona eriyor
0850'li numara kabusu sona eriyor
İttifaklarda ortak liste olacak
İttifaklarda ortak liste olacak
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
'Suya girmek yasaktır' yazısı var, su yok
'Suya girmek yasaktır' yazısı var, su yok
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı şebeke arızası nedeniyle yüzde 70 azaldı
BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı şebeke arızası nedeniyle yüzde 70 azaldı
'Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor'
'Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor'
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
MEB, kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemini devreye aldı
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Bakan Nebati: Artık kimse faiz artışı beklemiyor
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Ege Denizi'nde depremler peş peşe geldi
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
Ali Yalçın: Zammın artırılmasından memnun olduk, gayretimiz sürecek
Ali Yalçın: Zammın artırılmasından memnun olduk, gayretimiz sürecek
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
'Her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz' iddiasına Bakan Dönmez'den yanıt
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
ABB'den toplu ulaşıma zam açıklaması
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Özel okullar yüzde 65 artıştan, veliler ek hizmetten şikayetçi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararı hukuka aykırı bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 10:19
Yazdır
3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararı hukuka aykırı bulundu.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmişti.

1 başkan, 2 üye olmak üzere 3 kişiden teşekkül eden Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmesi nedeniyle, mevzuatta öngörülen şekilde oluşturulmayan kurul kararıyla tesis edilen devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İstinaf mahkemesi diğer usul eksikliklerine de vurgu yaptı

Davacının, Anayasa'nın 129. maddesinin ikinci fıkrası ve 657 sayılı Kanun'un 129. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hakları hatırlatılmadan, bu kapsamda talebi üzerine Kurulda sözlü savunma hakkı tanınmadan, sadece 130. maddeye dayanılmak suretiyle, neticede usulüne uygun son savunması alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline dair İdare mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.


T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2021/502
Karar No: 2022/499

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Başkanlığı
VEKİLİ: 1. Hukuk Müşaviri Av. .
KARŞI TARAF (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun . tarih ve . sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur." düzenlemesine yer verildiği, dava konusu disiplin cezasının, 1 başkan, 2 üye olmak üzere 3 kişiden teşekkül eden Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilmesi nedeniyle, mevzuatta öngörülen şekilde oluşturulmayan kurul kararıyla tesis edilen devlet memurluğundan çıkarma cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; dava konusu olayda, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ... ile 1. Hukuk Müşaviri ... 'nin dava konusu soruşturmada . tarih ve . sayılı Olur ile muhakkik olarak görevlendirildikleri, bu üyelerin Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılamamaları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanının başkanlığında 2 üye ile toplanıp karar aldığının anlaşıldığı, Yönetmeliğin 10. maddesindeki, "yönetmeliğin 6. maddesindeki sebeplerle toplantılara katılamayan üyelerin toplantı yeter sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmayacağına" ilişkin düzenleme dikkate alındığında, Yüksek Disiplin Kurulunun bir başkan 2 üye ile toplanmasında hukuka aykırılık bulunmadığından İdare Mahkemesinin yüksek disiplin kurulunun mevzuata uygun toplanmadığı yolundaki gerekçesinde isabet bulunmadığı, hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası teklif edilen davacının, Anayasa'nın 129. maddesinin ikinci fıkrası ve 657 sayılı Kanun'un 129. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hakları hatırlatılmadan, bu kapsamda talebi üzerine Kurulda sözlü savunma hakkı tanınmadan, sadece 130. maddeye dayanılmak suretiyle, neticede usulüne uygun son savunması alınmadan tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemin iptaline dair İdare mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmediğinden, İdare Mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin yukarıdaki gerekçe ile reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

657 sayılı Kanun'un 129. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan hakların 130. madde gereği tanınan süre içinde kullanılması gerektiği, davacının 130. madde gereği tanınan süre dolduktan sonra ikinci bir savunma yapmak istemesinin kendisine son savunma hakkının tanınmadığı anlamına gelmediği, davacının 10/05/2013 tarihinde atandığı göz önüne alındığında görev süresinin 10/05/2018 tarihinde sona ereceği açık olup, bu yönüyle kabul kararının uygulanabilirliğinin bulunmadığı, soruşturmadan bağımsız olarak, basın müşavirliği istisnai memurluk olup, atama açısından kazanılmış hak teşkil etmediğinden, kişinin 5 yıllık görev süresinin her halükarda sona ermiş bulunduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işleme konu olayda; şahsına sözlü savunma hakkı verilmemesinin yanında, iddiaya konu olaylara ilişkin tanık dinlenmediği ve sadece yazılı savunmasının alınarak karar verildiği, yasal süresi içerisinde sunduğu yazılı savunma ve eklerinin ulaşması beklenmeden, bu belgeler incelenmeden, savunmasında ileri sürdüğü deliller toplanmadan, acele şekilde ve eksik inceleme ile 20/04/2017 tarihinde Devlet memurluğundan çıkarma cezası verildiği belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçe değiştirerek reddi yolundaki temyize konu . Bölge Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
AYM'den Hatay'da cemaat vakfına bırakılan mallara ilişkin ihlal kararı
AYM'den Hatay'da cemaat vakfına bırakılan mallara ilişkin ihlal kararı
AYM'den cemaat vakıflarına vasiyetle bırakılan mallara ilişkin ihlal kararı
AYM'den cemaat vakıflarına vasiyetle bırakılan mallara ilişkin ihlal kararı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması kararı yayımlandı
AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini yarın görüşecek
AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini yarın görüşecek
Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili davada karar
Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili davada karar
Şebnem Korur Fincancı'nın cezasında İstinaf kararını verdi
Şebnem Korur Fincancı'nın cezasında İstinaf kararını verdi

Bu Habere Tepkiniz

3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

3 kişi ile toplanan Yüksek Disiplin Kurulunun kararı mahkemede bozuldu

Brüksel Büyükelçiliğinde basın müşaviri olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (j) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulunun kararı hukuka aykırı bulundu.
Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Göreve geri dönmek isteyen profesörün davası İDDK'da sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında profesör kadrosunda görev yapmakta iken kendi isteğiyle emekli olan davacının tekrar göreve dönmek için yaptığı başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Bu yöndeki Daire kararını da onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

İDDK'dan görevde yükselmede sözlü sınava ilişkin yeni karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği ile genel yönetmelikte sözlü sınava imkan veren düzenlemelerin iptali için açılan davada kararını verdi.
Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Vergi Müfettiş Yardımcısına İDDK'dan iyi haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeterlik sınavında başarı göstermesine rağmen müfettişliğe atanmama işlemini iptal eden Danıştay 2. Dairesinin kararını oy çokluğu ile onadı.
Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaş katsayılarına ilişkin Genelge'yi yayımladı.
Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Kapsam dışı statüde görev yapan avukatların 'vekalet ücreti' davası sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Hukuk Başmüşavirliğinde kapsam dışı personel statüsünde hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapan 8 davacı tarafından açılan davada son noktayı koydu.
Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 30 olarak yeniden belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan memurlarımız ve tüm emekmlilerimize maaş artışı yüzde 30 olacağı müjdesini veriyorum
'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

'Harcama yetkilisi' kendisine yapılan hatalı ödemeyi fark etmezse ne olur?

Danıştay 12. Dairesi, Nüfus Müdürü olarak görev yapmakta olan ve bu görev öncesinde bulunduğu veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosu nedeniyle yararlanmakta olduğu yan ödeme puanı düşürülen davacının maaşından yapılan kesintiyi hukuka aykırı bulan kararı onadı.
300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 unvan bazında 2023 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2023 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yoğun sisin etkisi devam ediyor. Özellikle Boğaz ve çevresi ile bazı bölgelerde yoğun sis, deniz ve kara yolu trafiğini etkiliyor. İşe gitmek için yola çıkan sürücüler sis nedeniyle zorluk yaşıyor. Anadolu Yakası D-100 karayolu, Bostancı, Göztepe, Kozyatağı, Kartal, Maltepe ve sahil yolu ile Üsküdar'da yoğun sis gözleniyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta sahile giden balıkçılar ise yoğun sis altında balık avlamayı sürdürüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bizimkiler'in Ali'sini görenler tanıyamıyor!

Bizimkiler'in Ali'sini görenler tanıyamıyor!

Türk televizyon tarihinde adını unutulmaz diziler arasına altın harflerle yazdıran Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ı görenler tanıyamıyor. Bizimkiler'in Ali'si olarak bilinen Uluışık'ın değişimi herkesi şaşırtıyor.