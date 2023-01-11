Personele servis hizmeti öngörülmüşse, nakit ya da kart yüklemesi yapılamaz

Danıştay 12. Dairesi, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen işlemin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi için açılan davada kararını verdi.

Davanın yolundaki... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA karar verildi.

Toplu Sözleşmede 'servis hizmeti' öngörülmüştür.

Davacının, ulaşım karşılığı olan bedelin nakdi olarak ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, öngörülen yükümlülüğün maddi destek değil, servis hizmeti sağlanması olduğu göz önüne alındığında yasal dayanağı bulunmamaktadır.

İdare hizmeti genişletmek için uğraşmıştır

Toplu sözleşme kapsamında bulunmamasına rağmen, ulaşım güçlüğü çekilen bazı taşra birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilen söz konusu servis hizmeti için idarece ayrılan ödeneğin artırılması ve talebe göre personele nakit ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, 657 sayılı Kanun'da belirlenen mali haklar dışında ek ödeme yapılması sonucunu da doğuracaktır.



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/9167

Karar No: 2022/601

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .Sendikası (. Sendikası)

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Bakanlığı

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı Sendikanın, İstanbul ilinde Adli ve İdari Yargıda görevli personele ödenen ulaşım ödeneğinin düşürülmesi nedeni ile ödeneğin eski seviyeye getirilmesi ve personele talebe göre nakit ya da kart yüklemesi suretiyle ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine yönelik tesis edilen. tarih ve. sayılı davalı idare işleminin iptali ile ulaşım ödeneğinin talebe göre nakit veya karta yükleme şeklinde ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; memur statüsünün temel esaslarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlendiği ve Devlet memurlarının her türlü mali haklarının 657 sayılı Kanun ile düzenleneceğinin Kanun'un 2. maddesinde hükme bağlandığı, 146. maddede de Devlet memurlarına bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceğinin belirlendiği, öte yandan, Anayasanın, toplu iş sözleşmeleri hakkını düzenleyen 53. maddesine, 2010 yılında yapılan değişiklikle eklenen fıkralarla toplu iş sözleşmesi hakkı kapsamının genişletildiği ve memurların da bu hak kapsamına alındığı, uyuşmazlık konusu olayda, Anayasa'nın 53. maddesi ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 28-32. maddeleri uyarınca kamu görevlilerine yönelik olarak 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme yapılmış olmakla birlikte, sözleşmenin Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna ilişkin kısmının 6. maddesinde, Bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının, "merkez teşkilatında" görev yapan personel için "servis hizmeti" öngörüldüğü, bu haliyle, Sözleşmede öngörülen servis hizmetinin taşra teşkilatını kapsamadığı açık olup, ayrıca davacının, ulaşım karşılığı olan bedelin nakdi olarak ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, öngörülen yükümlülüğün maddi destek değil, servis hizmeti sağlanması olduğu göz önüne alındığında yasal dayanağının bulunmadığı, bu durumda; toplu sözleşme kapsamında bulunmamasına rağmen, ulaşım güçlüğü çekilen bazı taşra birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilen söz konusu servis hizmeti için idarece ayrılan ödeneğin artırılması ve talebe göre personele nakit ya da karta yükleme suretiyle ödenmesi talebinin, 657 sayılı Kanun'da belirlenen mali haklar dışında ek ödeme yapılması sonucunu da doğuracak olması karşısında, yasal dayanağı bulunmayan talebin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

İdare tarafından sağlanan servis hizmeti için sağlanan ulaşım ödeneğinin düşürülmesinin kazanılmış hakkın geri alınması olduğu, idarenin personeline verimli çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olduğu, dava konusu işlemin yasal dayanağının bulunmadığı, Mahkeme kararı hukuka aykırı olduğundan temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

