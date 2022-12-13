Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2022 11:03, Son Güncelleme : 13 Aralık 2022 11:04
İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri H.D, A.Ş, C.N. ve T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 4 örgüt mensubunun tutuklanması kararlaştırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız